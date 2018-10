‘AMLO debe tomar sus decisiones’

Héctor Gutiérrez

Cd. de México (28 octubre 2018).- En vísperas de que culmine la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ciudadanos consideraron que hay decisiones que sólo deben ser tomadas por el Presidente de la República, entre ellas, definir el futuro de un proyecto que tiene relevancia nacional.

Entrevistada en la casilla localizada en Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, la ciudadana Norma Santos Escobar señaló que, aunque es positivo que se consulte al pueblo, la ciudadanía no está preparada para tomar una decisión que puede impactar las finanzas del País.

“El futuro Presidente debe tomar sus propias decisiones, porque en ocasiones nosotros no conocemos, no sabemos sobre el tema, pero el futuro Presidente está asesorado por personas”, dijo Norma tras emitir su voto a favor del Aeropuerto de Texcoco.

“No estamos preparados, pero considero que sí debe continuar el de Texcoco”.

En el centro de votación localizado en la Glorieta de Insurgentes, Jaime González aseveró que Andrés Manuel López Obrador debe hacerse responsable de sus decisiones y no tratar de escudarse en la ciudadanía.

“Yo voté por él y volvería a votar por él, pero creo que por eso votamos muchos por él, para que él tome estas decisiones, creo que no todos estamos informados, no todos vemos las noticias”, expresó el ciudadano quien sufragó a favor del Aeropuerto de Santa Lucía.

En contraparte, Sergio Iván Valdez mencionó que, a pesar de que la consulta tiene fallas -como el permitir que un mismo ciudadano pueda votar más de una vez- es loable que por primera vez un Presidente electo se atreva a recoger las opiniones del pueblo.

“Ningún ejercicio es perfecto, es la primera vez que nos pregunta algo y eso para mí es muy valioso, que se nos permita la participación para la Ciudad, para el País incluso. El ejercicio es imperfecto pero es mejor este ejercicio que no tener ninguno”, planteó Valdez, quien votó a favor del proyecto de Santa Lucía en la casilla ubicada en Chapultepec.

En el centro de votación localizado frente al Hemiciclo a Juárez, en el Centro de la Ciudad, la señora Lilia López coincidió en que es un precedente positivo que se consulte a la población.

“Está bien que se haga porque nos están tomando en cuenta como un pueblo que somos, de una Nación que debemos irnos superando”, expuso.

En la casilla ubicada en el Zócalo, Sandra González votó a pesar de que cree que la decisión de cancelar el Aeropuerto de Texcoco ya fue tomada por López Obrador.

“Es como dicen, sólo para legitimar lo que él siempre ha dicho de querer cancelar el aeropuerto”, apuntó Sandra.