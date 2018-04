AMLO es un mentiroso y un traidor a Chiapas: Rafael Jiménez A

ASICh

Rafael Jiménez Aréchar, ex aspirante a candidato independiente a la presidencia municipal de Tuxtla, sostuvo que en el debate del domingo, el candidato de morena Andrés Manuel López Obrador evadió las preguntas incomodas.

El también miembro de las izquierdas observó que el político tabasqueño dice que no traiciona a nadie, por lo que cuestionó ¿y los chiapanecos somos nadie? Así se refirió con argumentos sólidos como las candidaturas que abandera morena por imposición en el proceso electoral 2017-2018 en este estado.

Lo más cínico que demostró ser “Ya sabes quién”, es que no dijo nada de sus candidatos del Fobaproa. Cree que los ciudadanos no tenemos memoria para saber de quien se hace acompañar ahora.

En tanto, Elba Esther Gordillo Morales no pertenece a la mafia del poder porque ahora lo apoya, cuando todavía está en la mente de los mexicanos que en la última elección presidencial y hasta dos años antes del arranque del proceso electoral del primero de julio de este año no bajaba a la lideresa moral del magisterio de mafiosa.

Tampoco no dijo nada de NAPO como su candidato o de Bartlet, lo que le resta credibilidad a López Obrador para decir que si gana la presidencia va acabar con la corrupción.

Ahora, ofrece venderle el avión presidencial a Trump cuando ni si quiera ha ganado, lo cual habla de arrogancia, autoritarismo y de ser proclive a la corrupción.

Asimismo, Jiménez Aréchar pidió que respondan los morenos, militantes de morena, si los hijos de Amlo no son presidentes de Comités Estatales del partido, porque yo sé que sí lo son. Ahí entre familia se distribuyen las prerrogativas que reciben de recursos públicos. Lástima que no va a ganar el Bronco, si no sería uno de los que lo mocharía las manos.

En retrospectiva a la política en México, apuntó que AMLO dijo que Poncho Romo era corrupto cuando no lo apoyaba, ahora que lo apoya es un santo.

Rafael Jiménez sostuvo que la violación al género en Tuxtla y otros municipios es porque el candidato de morena no respeta los acuerdos de su partido, porque cambia de decisión a base de maletas de dinero, ese ha sido su negocio.

Inclusive, dijo que AMLO tiene en sus listas plurinominales al abuelo del gobernador Manuel Velasco, y quién de los morenos lo ha denunciado o impugnado. La respuesta es nadie porque la cúpula de Morena en Chiapas está vendida, subrayó.

En conclusión, AMLO es un mentiroso y un traidor a Chiapas, puntualizó.