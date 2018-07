AMLO esperanza del turismo en Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La llegada de Andrés Manuel López Obrador; da una esperanza, para que Chiapas camine por el sendero de la paz social y no se siga permitiendo delitos que se han convertido en el pan de cada día, expresó Mauricio Penagos Malda, al tiempo de señalar al gobierno como cómplice.

No se puede accionar, porque el enemigo siempre acecha, siempre está para lograr su fechoría, todos los días que hay actividad turística, hay asaltos a los camiones, en otros puntos, el cobro de peaje, pero además, bloqueos, toma de carreteras por maestros, indígenas, campesinos, padres de familia, estudiantes y por quien así lo desee.

El Estado de Derecho, no es en nada aplicable en Chiapas, por el contrario, se vive un proceso de inestabilidad social, urge que las cosas cambien, que todo vuelva a la normalidad, para que no se siga en esta crisis terrible al sector ocasionando la suspensión de visitas de turistas por la alerta roja.

Penagos Malda, indicó que mantienen expectativas alentadoras una vez instalado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien ha designado a Miguel Torruco como virtual Secretario de Turismo a quien consideran un hombre de palabra, que conocen y saben que habrá compromisos serios y reales.

Penagos Malda hizo énfasis en un documento que le pidió el propio Miguel Torruco leyera a los medios de comunicación donde se presentan algunas propuestas que fueron presentadas al sector turístico durante la campaña electoral, al tiempo que confirmó el evento denominado: “ La Gira Encuentro Turístico 2018 donde se tiene contemplado un recorrido a las regiones del Soconusco, Palenque y Selva, Centro Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, Altos San Cristóbal y Comitán, Costa y Centros Ecoturísticos, con la finalidad de evaluar la situación que prevalece el turismo en Chiapas, el cual podría recomponerse en los próximos dos años.

Finalmente citó que entre los retos que se plantean para Chiapas es recuperar al turismo internacional ya que puso como ejemplo que ochocientos mil turistas desaparecieron del plano de visitas en Chiapas, luego de señalar que el será el encargado de coordinar la Gira Encuentro Turístico 2018 señaló que la misma será para evaluar las condiciones del sector el cual desde hace varios años atraviesa por una situación crítica.