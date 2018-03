AMLO toca su mejor nivel desde diciembre, Anaya también sube y Meade… caída libre: Bloomberg

Agencias

El seguimiento de encuestas de Bloomberg–que lleva un rastreo desde el 12 de octubre de 2017 hasta el 12 de febrero de este 2018– mantiene al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en el primer lugar de las preferencias electorales, su segundo máximo desde diciembre pasado.

Ricardo Anaya se mantiene en segundo lugar, alcanzado este mes de febrero su máximo porcentaje en las encuestas, con 31.4 por ciento. En tanto, el priista José Antonio Meade tuvo su peor caída entre el 11 y 12 de febrero. En todas las encuestas analizadas desde octubre pasado se mantiene en un tercer lugar.

En su análisis, Bloomberg reconoce que con la ayuda de la PGR, el PRI y su candidato han atacado a Anaya para cerrar la brecha, sin embargo, advierte que quien va ganando la pelea es el tabasqueño López Obrador.

En su análisis, el abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), finaliza con el 40.3 por ciento, con corte al 12 de febrero.

Este porcentaje es su segundo máximo alcanzado desde el 18 de diciembre cuando obtuvo 43.50 por ciento.

En 12 octubre del año pasado, cuando inició el rastreó de Bloomberg, el político tabasqueño llevaba 39.30 por ciento. Su nivel más bajo de intención del voto se registró el 21 de noviembre con el 30.40 por ciento, el mismo porcentaje que alcanzó el panista Ricardo Anaya.

MEADE NO LEVANTA

En el caso de José Antonio Meade, candidato de la coalición “Todos por México”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), todas las encuestas analizadas por Bloomberg lo mantienen en un tercer lugar desde octubre de 2017.

El último resultado, 12 de febrero de 2018, marcó 19.3 por ciento, su peor caída en lo que va del año. En octubre arrancó en 11.80 puntos y su nivel más alto fue el 5 de enero con 29.30 por ciento.

El Barómetro de Bloomberg hace un corte hasta el 12 de febrero, no considera la campaña iniciada por el PRI en contra del panista Ricardo Anaya, cuyas acusaciones de presunta corrupción comenzaron a partir del 20 de febrero.

Sin embargo, reconoce la intención del PRI por levantar la candidatura de Meade: “Con la ayuda de la Procuraduría General de la República, el partido gobernante [PRI] y su candidato José Antonio Meade no se guardan ningún golpe en su intento por cerrar la brecha frente a Ricardo Anaya, el candidato de la alianza encabezada por el Partido Acción Nacional actualmente ubicado en el segundo lugar en las preferencias electorales”.

En los últimos días, la PGR y la campaña de Meade la han cargado contra Ricardo Anaya. Un Juez federal levantó hoy la suspensión que tenía la Procuraduría para llevar ante un Juez de Control su investigación contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, señalado de lavado de dinero, trama en la que estaría implicado el candidato presidencial del Frente.

Con la reciente determinación, la Procuraduría ya no tiene impedimento para consignar ante un Juez de Control su carpeta de investigación contra Barreiro, y, en su caso, puede solicitar una orden de aprehensión en su contra.

Anaya Cortés de inmediato se quejó en Twitter sin aludir al tema: “Lo grave de las acusaciones basadas en mentiras es que muchas veces se aclaran cuando ya ha pasado mucho tiempo. En Octubre se dijo que la modificación de estatutos del PAN había sido fraudulenta. Hoy, 4 meses después, el INE me da la razón determinando que la acusación era falsa”, dijo.

Los otros implicados son Juan Pablo Olea Villanueva, vicepresidente de Advance Technology; la esposa de Barreiro, Ana Paula Ugalde Herrera; Sergio Reyes García y Juan Carlos Reyes García.

El pasado 23 de febrero, el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor denunció que Barreiro Castañeda encabeza una compleja red de lavado de dinero en el que supuestamente utilizó a dos de sus clientes, cuyas identidades están protegidas, para triangular dinero por distintos países y paraísos fiscales para adquirir una nave industrial de la empresa Junisierra S. de R. L de C. V., propiedad de Ricardo Anaya, candidato presidencial de “Por México al Frente”.

Anaya ha asegurado que no le vendió nada al queretano, su amigo, sino que la operación fue con Manhattan Master. Ha hecho todo por desvincularse de Barreiro, pero la noche del pasado lunes salió a la luz un video en el que ambos aparecen divirtiéndose en una boda, lo que confirma su amistad. De acuerdo con Anaya mismo, esa fiesta se celebró hace 13 años, y él fue invitado por Álvaro Ugalde, hermano de la novia, quien es su amigo desde la secundaria.

El panista aseguró que las acusaciones en su contra son una cortina de humo creada por el PRI para desviar la atención de los supuestos desvíos realizados por su candidato, José Antonio Meade Kuribreña, cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Desde el año pasado, una noticia persigue al panista queretano: que entre 2014 y 2016, compró y vendió un terreno en su estado natal. Lo adquirió por poco más de 10 millones de pesos y a los dos años de la compra, construyó siete mil metros cuadrados de una nave industrial que vendió en 54 millones de pesos.Hoy le es cuestionada la cantidad de dinero que genera y que no esclarece de dónde sale.

ANAYA SUBE Y SE MANTIENE EN SEGUNDO

Ricardo Anaya, de la coalición “Por México al Frente”, de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), se mantiene en un segundo lugar en el Barómetro de Bloomberg.

Al cierre del rastreo, el panista logró alcanzar su máximo porcentaje en las encuestas, con 31.4 por ciento.

Este porcentaje del 12 de febrero fue su segundo máximo desde el 21 de noviembre, cuando llegó a 30.40 por ciento.

Sobre la defensa de Anaya por mantener el segundo lugar ante los ataques del PRI, Bloomberg destaca: “Anaya abordó el tema de la suspensión de 468 burócratas de la Secretaría de Desarrollo Social acusados de fraude a la gestión de Meade cuando él estuvo al frente de esa dependencia”.

¿Quién va ganando esta pelea?, cuestiona Bloomberg y responde: Andrés Manuel López Obrador.

El Barómetro de encuestas también analiza a dos candidatos independientes: Margarita Zavala Gómez del Campo y Jaime Rodríguez Calderón.

La esposa del ex Presidente Felipe Calderón se mantiene en cuarto lugar con el 5.2 por ciento, una baja considerable respecto a su arranque del 12 de octubre, cuando obtuvo 34.70 por ciento.

Jaime Rodríguez, también conocido como “El Bronco”, está en la quinta posición, con el 3 por ciento, más alto que el 0.60 por ciento registrado el 12 octubre, cuando Bloombeg inició su rastreó de encuestas.