AMLO y Rutilio Escandón cierran campaña en Tuxtla Gutiérrez ante miles de personas

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial y Rutilio Escandón, aspirante a la gubernatura, de la coalición Juntos Haremos Historia, cerraron campaña ante miles de simpatizantes y militantes en Tuxtla Gutiérrez, donde ratificaron su compromiso por el desarrollo económico y social de Chiapas.

Presentes en el evento Gerardo Fernández, hijo de Vicente Fernández, al igual que Guicho Domínguez, así como las dirigencias del Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Encuentro Social, López Obrador y Rutilio Escandón garantizaron el respaldo total a Chiapas.

Las elecciones del 1 de julio serán determinantes para hacer historia en Chiapas, no les voy a fallar, tenga fe, confianza, vamos a sacar a este estado tan rico en recursos naturales de la pobreza, mejoraremos las condiciones de vida de la gente, para ello, primero tenemos que acabar con la corrupción y administrar honestamente los presupuestos públicos, dijeron.

El movimiento que inició en 2012 está generando grandes resultados, mi gobierno no creará más impuestos, ni gasolinazos, rescatará la economía familiar, el campo, los sectores productivos, se generarán inversiones para la creación de empleos y programas productivos, subrayó el candidato presidencial.

El sueño, las ilusiones y las esperanzas de los mexicanos, de los chiapanecos, los vamos a hacer realidad, en las comunidades vamos a generar empleos, para que la gente viva mejor en su lugar de origen, que no tenga que migrar, las oportunidades las tendrán en su propio pueblo, reiteró López Obrador.

Las funciones del Estado mexicano, del gobierno, no serán centralistas, estarán en el país generando los resultados que la gente demanda, en Chiapas vamos a establecer la sede de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta entidad es gran generadora de energía y necesita un trato justo, añadió.

López Obrador, reiteró acompañado de Rutilio Escandón, candidato a la gubernatura, que las políticas públicas de su gobierno serán incluyentes y respetarán los derechos humanos, serán a favor de los pueblos y comunidades, por ello, no se va a privatizar el agua.

Los jóvenes tendrán acceso a la educación sin restricción, se entregará una beca mensual para que terminen la preparatoria y el acceso automático a la educación superior, no habrá rechazados, habrá empleo para los jóvenes y tendrán sueldos de 3 mil 600 pesos mensuales, pero podrán generar su propia actividad productiva, mencionó.

Andrés Manuel López Obrador, reafirmó su compromiso con los trabajadores de la educación, y reiteró que se cancelará la “mal llamada educativa”, a partir del 1 de julio nacerá una nueva política para los mexicanos, para los adultos mayores se incrementarán los apoyos, al mes estarán recibiendo mil 500 pesos, esto para pensionados del IMSS e ISSSTE, y personas con discapacidad.

Agregó que respetará las libertades, porque el pueblo quiere que haya justicia, por ello, va a informar antes de que tome posesión cuánto invertirá el gobierno federal para sacar avante a México, ese recorrido lo hará con el próximo gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.

Ante esto, Rutilio Escandón se comprometió a impulsar el proyecto alternativo de nación para que en Chiapas sea posible acabar con la corrupción, con la pobreza y se garantice el desarrollo económico y social, se termine con las persecuciones y la violación a los derechos humanos.