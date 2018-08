ANA GABRIELA GUEVARA TOMARÁ DIRECCIÓN DE CONADE

POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA

La ex velocista Ana Gabriela Guevara Espinoza, campeona del mundo y medalla de plata en JO, especialidad 400 metros planos, tomará la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a partir del próximo año.

Guevara sucederá en el cargo al polémico Alfredo Castillo, quien a su llegada a la institución en 2015 y a partir de su toma de decisiones, causó un desastre en el deporte nacional.

El primer reto de la ex velocista como titular de la CONADE, será arropar a la actual Delegación Mexicana, que arrasó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, cosechando 341 medallas, para culminar el proceso olímpico con grandes resultados en Tokio 2020.

Por ahora, México debe revalidar su gran trabajo en Colombia, y la próxima parada previa a la gran cita de los Juegos Olímpicos de Tokio, será en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en donde se incorporarán otras potencias continentales como Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos.

Ana Gabriela Guevara nació en el estado de Sonora en 1977, y es a la edad de 20 años en que comienza a destacar, bajo las órdenes del gran entrenador Raúl Barreda. Su entrada a la élite se dio en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999, en los que conquistó el oro. A partir de ese triunfo hasta 2007, genera triunfos en distintas competencias élite de la talla del Campeonato Mundial de Atletismo.

Desde el año de 2008, Guevara, ya sin uniforme deportivo para competir, y vestida con traje sastre para tomar decisiones, fue designada como titular de la Coordinación De Cultura Física y Deporte del Distrito Federal, su primer papel protagónico como directiva, posterior a su carrera en las pistas de tartán.

Entre otros cargos desde entonces, destaca en 2012 su incursión al Senado de la República, tras contender por el estado de Sonora con la coalición formada por los partidos del Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

Otro hecho a destacar, es que Ana Gabriela Guevara se convertirá en la primer mujer en asumir la dirección del organismo CONADE, el cual fue fundado en el año de 1988 con el fin de fomentar y regular el deporte mexicano.

Será la octava directora en la historia del organismo, siendo el primero Raúl González Rodríguez, el marchista medalla de oro y plata en JO Los Angeles 1984, que ocupó el cargo de 1988 a 1994.

El resto de directores CONADE son: el ex pentatleta olímpico Ivar Sisniega; el promotor deportivo Nelson Vargas; el ex futbolista de selección Carlos Hermosillo; el contador y político Bernardo De La Garza; el ex clavadista olímpico Jesús Mena Campos y el ya mencionado abogado y político Alfredo Castillo.