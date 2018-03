Analiza Enoc Hernández posible diputación federal por el PRI

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Será hasta abril cuando el líder moral del Partido Podemos Mover a Chiapas, Enoc Hernández Cruz, decida si aceptará la postulación a una diputación federal que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hiciera.

En conferencia de prensa, Hernández Cruz dijo que no sería necesario afiliarse a las filas del tricolor “sería una candidatura externa, lo cual implica que no estoy obligado a afiliarme al PRI, yo seguiría siendo morado, pero es algo que tengo que analizar”.

“Hicimos acuerdos, yo he sido postulado por el PRI a la diputación federal y tengo hasta el 29 de abril para decidir si acepto o no acepto, quiero dejar claro que el PRI lo hizo conmigo, pero lo pudo hacer con cualquier otro ciudadano, yo no estoy desplazando a nadie, mi sueño es Mover a Chiapas y seguiré por ese sendero, ya llegará mi oportunidad, pero de aquí al 29 de abril lo valoraré con mi familia”.

Asimismo, explicó las razones por las que Podemos Mover a Chiapas formará parte de la coalición “Todos por Chiapas”, “acatamos una resolución del Tribunal Electoral, si no lo hacíamos la presidenta del partido estaría cayendo en un desacato y nos podíamos quedar sin candidato a la gubernatura, por lo que vamos a apoyar lo que a mi parecer es el mejor proyecto”.

“Yo solo le pido a Albores Gleasson que no prometa lo que no va poder cumplir y que hable con franqueza, que mantengamos las puertas abiertas, para que juntos construyamos este proceso electoral de forma tranquila y podamos triunfar el próximo primero de julio”, concluyó.