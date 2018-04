Anaya Triunfa en el debate

Redacción

Con acusaciones, la mayoría de ellas no contestada termino el primer debate presidencial celebrado en el Palacio de Minería; en donde los aspirantes presentaron sus propuestas sobre tres rubros, divididos en tres bloques: Seguridad pública y violencia, Combate a la corrupción e impunidad y Democracia y pluralismo.

En este primer debate de tres debates presidenciales se lleva a cabo la noche de ayer en la capital mexicana. La tensión ha sido mucha para llegar hasta aquí. Se trata del proceso electoral más grande y más costoso de la historia del país y, según los analistas, uno que redefinirá el rumbo para la República.

Después del debate quien se vio más favorecido fue Ricardo Anaya , Agustín Basave, representante de Anaya, aseguró que fue el mejor polemista y que diferentes encuestas muestran que mantiene una corta a diferencia con Andrés Manuel López Obrador.

Vanessa Rubio, representante del candidato del PRI-PVEM-Panal, consideró que Meade fue el más fuerte, coherente y contundente, por lo que la preferencia de voto, estimó, podría incrementar durante la semana.

En el debate moderado por los periodistas Carmen Aristegui y René Delgado, los invitados reiteraron sus críticas a la propuesta de amnistía de Andrés Manuel López Obrador.

“Hubo casi unanimidad sobre la amnistía que duele a las víctimas, que yo les preguntaría a las familias de víctimas (…) ¿ustedes quisieran que esos criminales estuvieran en la calle?”, señaló Rubio.

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se declaró ganador del primer debate presidencial.

“¡Ganó la visión de futuro! Demostramos que nuestras propuestas son las mejores para llevar a México #DeFrenteAlFuturo. #DebateINE #ConAnayaPorMéxico”, publicó en la red social.

Anaya usó su última intervención para atacar a López Obrador, “Es una farsa tu historia”, le dijo al morenista; Apeló en su despedida para decir que su coalición es la única que le puede ganar a López Obrador. “Te invito a que lo hagamos juntos”.

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, candidato independiente, abrió el debate de este domingo. Sobre la violencia que priva en el país y qué medidas tomará si llega a ser Presidente, “El Bronco” dijo que él mismo pudo ser uno de esos muertos y preguntó a sus oponentes si alguno de ellos ha sido secuestrado, como a él le pasó con su amigo, a quien halló muerto, y la autoridad no le ayudó.

Sergio Sarmiento le reviró que el homicidio doloso en Nuevo León aumentó mientras él fue Gobernador. La violencia crece porque hemos sido laxos, dijo. Tenemos que usar a los que saben y la tecnología.

Hay una parte importante, dijo “El Bronco”, los gobernantes no somos los mejores para todos. “Yo no soy Santo Clos ni Supermán”, y por eso hay que contratar a los mejores, y reforzar la tecnología.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, PES y PT, afirmó que él ha tenido éxito en el combate a la seguridad. Lo hizo, dijo, cuando fue Jefe de Gobierno de la capital del país. En el último año de mi Gobierno, expuso, se registraron 684 homicidios y hoy son 1,084, comparó.

La periodista Denisse Maerker le recordó su ofrecimiento de amnistía y quiénes se iban a beneficiar. Amnistía no significa impunidad, le respondió el candidato de Morena. Consideró que debemos atender las causas que originaron la inseguridad y la pobreza, expuso. He dicho, añadió, que por el bien de todos primero los pobres. Tampoco se ha atendido a los jóvenes, por eso, anunció, que a partir de su triunfo va a convocar a un foro para analizar cómo se implementará la amnistía.

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al Frente”, acusó a López Obrador de “faltar a la verdad” y aseguró que la amnistía en Colombia aumentó la inseguridad.

José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la alianza partidista “Todos por México”, lo acusó de que la amnistía pone al candidato de Morena del lado de los criminales y lo acusó de convertirse en un “títere” de los criminales.

A los ataques de Meade y Anaya, López Obrador dijo que ni el PRI ni el PAN han controlado la violencia: 220 mil asesinatos en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, recordó.

“El Bronco” atacó a AMLO y le dijo que la inseguridad no debe atacarse con propuestas populistas.

Anaya Cortés atacó la propuesta de López Obrador sobre la amnistía y aseguró que no servirá para reducir la violencia. “En materia de seguridad hoy estamos peor que nunca”. Planteó que el problema de seguridad se enfrentará con educación , duplicar las policías y seguir con el apoyo de la Marina y el Ejército, y se mostró a favor de una Fiscalía General dela República Autónoma.

“El Bronco” respondió a Anaya que nadie se ha puesto de acuerdo para nombrar un Fiscal, y el problema han sido los partidos.

José Antonio Meade Kuribreña planteó la creación de un código penal único, crear una agencia de investigación especializada, aumentar la capacidad de investigación, entre otras propuestas de seguridad. Y usó la frase, usada por políticos priista: “De la seguridad me encargo yo”. Se mostró a favor de la Ley de Seguridad Interior: La Marina y el Ejército “merecen que les demos certeza”. Dijo que la legalización de la mariguana no tendría un impacto sustancial en contra de la inseguridad ante la diversificación de las actividades ilícitas de los grupos criminales.

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la alianza “Por México al Frente”, en la que participan los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC); José Antonio Meade Kuribreña, abanderado de la coalición “Todos por México”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), llegan como segundo y tercero, en ese orden, en las encuestas. Los analistas confirman que no sólo en los debates, sino en lo que viene de las campañas se concentrarán en el líder para tratar de acortar la ventaja. Los independientes Margarita Zavala Gómez del Campo y Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, muy abajo en las preferencias ciudadanas, buscarán sacar simpatizantes a sus causas disminuidas, y quizás podrían también concentrarse en el puntero, algo que no sería extraordinario.

El encuentro de este domingo es el primero de la elección más grande y costosa del país en la que se disputarán más de 3 mil 400 cargos a nivel federal y local.

Se trata de la primera elección presidencial con candidaturas independientes, en donde uno de los candidatos–Jaime Rodríguez Calderón–llegó cuestionado por las trampas que realizó en la recolección de firmas para lograr su registro.

El de esta noche es único en la historia de los debates en México. Se probará un nuevo formato con tres periodistas que podrán cuestionar y rebatir a los aspirantes con temas que darán pie a la improvisación. Al menos eso esperan los expertos.

El segundo debate presidencial se realizará el 20 de mayo en Tijuana, Baja California y se abordarán los temas de comercio exterior, inversión y migración. Y el tercero se celebrará el 12 de junio en Mérida, Yucatán con los temas de economía y desarrollo.