Antorcha apoya a los alumnos de escasos recursos de la zona altos

Con la intensión de brindar la oportunidad de superarse y ser mejores ciudadanos y profesionistas, el Movimiento Antorchista de Chiapas, que encabeza Franklin Campos Córdova, realizó la construcción de la primera etapa de la casa del estudiante de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

María Gómez Velasco, maestra antorchista, con un año de afiliación a este movimiento, asegura que esta es su mejor decisión, pues ha vivido en carne propia, la necesidad que mantiene Antorcha de apoyar a las y los niños así como a los jóvenes hijos de campesinos de escasos recursos, a que continúen con sus estudios de los diferentes niveles educativos.

Dijo que es una doble satisfacción no solamente tener un espacio digno en el que habiten los estudiantes, si no también cuenten con tres comidas al día, y el pago de sus estudios, con la finalidad de que el día de mañana sean mejores mujeres y hombres.

Lo mejor de todo, aseguró María Gómez, es que estos apoyos no tienen cobro alguno para estudiantes o sus familias, por el contrario aseguraron, que quien se adhiere a Antorcha cuenta con apoyos de todo tipo, que van desde insumos alimenticios hasta desarrollo para sus colonias o poblaciones.

Finalmente las alumnas y alumnos de esta casa del estudiante, agradecieron al Movimiento Antorchista por estos apoyos, que no solo les beneficia a ellos, sino también a sus familias.​