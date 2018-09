Antorcha Campesina, entrega apoyos a familias del Soconusco

TAPACHULA, Chis.,24 de septiembre de 2018.- La organización Antorcha Campesina en el Soconusco ha logrado beneficiar a un poco más de 3 mil familias con diversos apoyos con carretillas, fertilizantes, molinos y bombas aspersores.

Reyna Ramírez Montoya, responsable del Movimiento Antorchistas, explicó que estos apoyos se lograron gracias a la gestoría a nivel nacional para que las familias se puedan beneficiarse y pueden combatir el rezago social y la pobreza.

“Desde hace más de 10 días estamos entregando apoyos a los campesinos de Unión Juárez, Huixtla, Tuzantán, Carrillo Puerto, Cantón Chaparrón, Providencia, Agustín Jitotol, Cantón Hermosillo y el triunfo, la zona del Ejido del Edén, Zaragoza, Mexiquito, Puerto Madero, Congregación Reforma, 26 de octubre fracción las palmas y Tapachula”.

Aunque, dijo que los apoyos no son muchos, como organización en breve entregarán apoyos de pollitas y granjas familiares a unas 400 familias “Es poco en relación a la necesidad que existe, antorcha campesina es una organización que trabaja todos los días”

En otro orden de ideas, Ramírez Montoya, aseguró que es necesario que exista un cambio en el sistema económico, porque si nada más se dice en el discurso que si va ver un cambio, pero eso cambio no va de raíz se podrá decir otra cosa.

Abundó que Antorcha Campesina en Chiapas, propone empleos para todos, porque todo aquel que pueda trabajar debe tener una ocupación, pero ese trabajo no debe recibir salarios de hambre como ahorita, porque el dinero tiene que valer para que los apoyos sociales dejen de existir.

“Tiene que llegar el reparto equitativo de la riqueza transformado en obras y servicios porque hay comunidades e incluso colonias demasiado atrasadas, no tienen calles, servicios, no tienen seguridad, pavimento, servicios de salud, medicamentos y que paguen los que más tienen porque en este país, los que más pagan son los que menos tienen”.

Esto se podrá lograr cuando exista un verdadero cambio y un modelo económico en México y si lo hace el presidente electo, lo hace lo felicitaremos, porque se necesita que el dinero valga, cuando se tengan empleos, seguridad, porque las personas se mueren por las enfermedades y el sistema de salud no hace nada por curar la población.

En Chiapas, en la zona fronteriza, muchos han muerto por el piquete de un mosco y no se ha podido curar por la falta de medicamentos y atención de las autoridades de salud.