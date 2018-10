Antorcha entrega fertilizante en Villa Comaltitlán

Villa Comaltitlán, Chiapas. – El Movimiento Antorchista en la zona Soconusco beneficia a más de 600 productores de maíz y frijol a través del programa de la Sagarpa. “La gente no se desanima, al contrario, el Antorchismo crece en Villa Comaltitlán.”, fueron las palabras que el Sr. Edi Dominguez Romero, expresó.

Agradeció a la organización Antorchista por el apoyo recibido y destacó que la gente sabe reconocer quien trabaja con honradez apoyando a los que menos tienen, a pesar de toda la propaganda en contra, dicha por el mismo presidente electo a través de la televisora de cadena nacional.

Por otra parte Reyna Ramirez Montoya, responsable de los Antorchistas en el Soconusco, señaló que Antorcha es una organización que trabaja todos los días y que no es la ejecutora de los programas sociales, además recordó lo que ha dicho el secretario general de Antorcha Campesina el Ing. Aquiles Córdova Morán; “Que para que haya un verdadero cambio en este país es necesario un cambio en el modelo económico, como lo propone Antorcha Campesina, la solución no es disminuir el salario de unos para dar a otros, deben pagar más impuestos los que más ganan, empleos para todo el que pueda trabajar, aumento de salario que alcance a cubrir las necesidades básicas y por último que se reoriente el gasto social”. Además destacó que el pueblo se debe educar, porque no siempre tiene la razón y se equivoca, como ocurrió en la elección pasada.

“No debemos permitir que nos dividan, a seguir organizados en Antorcha, a seguir invitando a la gente, para formar un partido nacido de la clase trabajadora y entonces así poner a nuestros candidatos, para que no nos ocurra lo de la elección pasada, nadie quiso darnos el registro de nuestro candidato, porque sabían que ganaríamos. A Seguir trabajando por el progreso de Villa Comaltitlán”, enfatizó Reyna Ramírez.