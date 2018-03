Antorcha pospone marcha a Sagarpa; dependencia sigue sin entregar apoyos y afecta a 100 mil campesinos

Ciudad de México.- Debido a que el el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, renunció a la dependencia federal, el Movimiento Antorchista tomó la decisión de posponer, por algunos días, la protesta que se había anunciado para este martes 20 de marzo; sin embargo, Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional, señaló que la dependencia y sus delegaciones en los estados siguen sin entregar apoyos al campo y que esa actitud está afectando a cerca de 100 mil campesinos.

Luego de que la organización social anunció hace unos días que mañana realizaría una manifestación en las oficinas de la Sagarpa Federal, porque la dependencia no entrega apoyos y recursos al campo mexicano que debieron entregarse desde el 2017 y los primeros meses del año, se pospuso la manifestación dado que el titular, Calzada Rovirosa renuncio al cargo. “Se anunció el inicio de protestas a Sagarpa porque ya está avanzado el año y miles de trabajadores del campo no han sido considerados en programas que la Secretaría anuncia; los campesinos no pueden esperar todo el año para ver si se apoyará”, dijo Aguirre Enríquez.

Señaló que las protestas se realizarán, posiblemente, en una semana en las oficinas centrales y las delegaciones estatales de la Sagarpa y seguirán teniendo como fin denunciar que no hay atención y sí hay incumplimientos de la dependencia, además de “el tortuguismo y burocratismo que existe” para dar solución, toda vez que los apoyos con insumos, maquinaria, proyectos productivos y entrega de recursos, -cerca de 50 millones de pesos-, que estaban programados para entregarse el año anterior, hasta la fecha no se ha hecho.

Además remarcó que en este 2018 en la Sagarpa se han refinado métodos de “control” que están impidiendo que los apoyos lleguen a los campesinos mexicanos, siendo, en todo el país, cerca de 100 mil los afectados porque la dependencia no ha cumplido lo que prometió y ni siquiera tienen la atención de recibir a los representantes del campesinado.

Aguirre Enríquez, dijo que la problemática ahora se complica más porque el funcionario que sabía y debía cumplir con estos apoyos ya se fue; incluso, en la dependencia no se ha querido recibir a la dirigencia de los campesinos, para que se entreguen las peticiones de este año 2018; por tal razón “ las protestas que habíamos anunciado para mañana sólo se pospondrán unos días o una semana, en lo que oficialmente se nombra al nuevo titular; y una vez que esto suceda, se le planteará la situación, con la esperanza de que se atiendan las necesidades de miles de campesinos.

Remarcó que si la Sagarpa no concreta la entrega de esos apoyos y no se recibe a una comisión para entregar las peticiones de este 2018, se podría realizar una protesta de al menos 20 mil campesinos antes de que termine el mes de marzo; pero la dirigencia antorchista lo que quiere es que se encuentre una solución definitiva y ya no se siga afectando a los trabajadores del campo mexicano