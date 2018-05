Antorchistas de Simojovel, exigen entrega de apoyos al presidente municipal

Integrantes del Movimiento Antorchista del municipio de Simojovel, denunciaron el incumplimiento en la entrega de apoyos por parte del actual Ayuntamiento que preside, Ángel Ivan Hidalgo Morales, quien presuntamente los entregó a personas que no las habían gestionado.

Y es que, en meses pasados, esta organización logró obtener, gracias a las gestiones de los diputados antorchistas, recursos para entregar paquetes de mejoramiento de vivienda, sin pensar que estos recursos, serían entregados a otras personas ajenas al Movimiento Antorchista, denunció Victoria Casimira Gómez Martínez, habitante de la colonia Sharpes.

La agraviada, en representación de las más de 50 familias que serían beneficiadas, dijo que no es la primera vez que estas acciones son realizadas por parte del actual presidente municipal, quien actúa y entrega los apoyos a personas que no los gestionan, sin que al parecer exista autoridad alguna que logre frenar estos actos de corrupción.

Finalmente pidieron a las autoridades estatales y federales, se realice una auditoría a los recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Simojovel, cuyo titular, no ha cumplido con los compromisos a las demandas de la ciudadanía para los que fueron etiquetados, munícipe que vive en la ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez, sin atender los pendientes del pueblo.