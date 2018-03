Antorchistas denuncian que Sagarpa niega apoyos a campesinos

La mañana de ayer miércoles, Lourdes Guzmán Sebastián, dirigente del trabajo del Movimiento Antorchista en la Zona Altos de Chiapas, a nombre de los agremiados de este movimiento, se pronunció a favor de la denuncia nacional que realizó esta organización en todos los estados de la república mediante ruedas de prensa.

Lo anterior para dar a conocer públicamente, el incumplimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a los miles de campesinos antorchistas de todo el país, quienes tienen más de un año sin recibir sus apoyos y programas, no obstante la previa justificación del mismo.

Cabe señalar que la Sagarpa, es una Dependencia Federal, que tiene entre sus objetivos primordiales, el propiciar una política de apoyo para una mejor producción del campo, sin embargo la realidad del país es otra.

Por este motivo, el Movimiento Antorchista Nacional, lanzó un llamado al gobierno de la república, a que se ponga atención a estas demandas, que no son más que gestiones de esta organización a favor de los más de 100 mil campesinos afectados.

Dijo que a raíz de que la Sagarpa no entrega apoyos y recursos al campo mexicano, que debieron entregarse desde el 2017 y 2018 los Antorchistas realizaran una serie de manifestaciones, el 20 de marzo, donde 10 mil personas realizarán una protesta en la dependencia federal y en las delegaciones estatales de la Sagarpa.

Destaco que en el estado fueron alrededor de 12 mil campesinos que resultaron beneficiados en 2017, de los cuales solo a 2 mil se las entrego en los concreto, mientras que a los 10 mil, solo se les han venido dando promesas, además, aseguró que “el tortuguismo y burocratismo es lo que impera en la dependencia”, toda vez que apoyos como insumos, maquinaria, proyectos productivos y recursos que estaban programados para entregarse el año anterior, hasta la fecha no se ha hecho.

Mencionó que en Chiapas fueron beneficiadas con apoyos para el campo alrededor de siete mil mujeres sin que se les fuesen entregados dichos recursos, por lo que pese a las dificultades económicas que se viven en las familias, los esposos se ven en la necesidad de salir de sus hogares a buscar mejores oportunidades de trabajo en las ciudades.

Finalmente aseguró que por lo antes expuesto, los hombres cabezas de familia se ven en la necesidad de dejar en mano de las mujeres el trabajo del campo.