Antorchistas exigen solución a sus demandas

Amatán, Chiapas.- Una comisión de Antorchistas se dieron cita esta mañana ante el domicilio del presidente municipal de Amatan, el C. Jesús Carpio Mayorga, para exigir el cumplimiento de las demandas pactadas desde el 16 de abril del año pasado, sin embargo estos no obtuvieron ninguna respuesta.

Debido a la falta de atención a su compromiso, diferentes representantes agremiados al Movimiento Antorchista advirtieron tomar otras medidas, ya que han pasado 8 meses y aun no han recibido respuestas favorables. Dentro de sus demandan se encuentra: el terraplén para la construcción de las aulas de la escuela CBTA, en el ejido San Antonio 3 Picos y entrega de 10 paquetes de radios portátiles.

Agustín García Gómez, responsable del trabajo campesino en el municipio, dijo que al ver la falta de atención a su compromiso se vieron obligados a acudir a la cabecera municipal para recordarle al presidente su compromiso, ya que las peticiones son, en primer lugar, dar a jóvenes calidad educativa y en segundo, ayudar a las comunidades a comunicarse unas a otras “las condiciones en las que viven son deplorables, no cuentan con carretas pavimentadas, por una pequeña lluvia sufren 1 a 3 días sin energía eléctrica y comunicación”.

“Estamos cansados de tantas mentiras del señor alcalde y no vemos ninguna respuesta a la petición de nuestras demandas, sabemos que lo que pedimos no son cantidades de dinero grande, pero la situación en las que vivimos son malas, el ingreso económico no alcanza para más, merecemos que nuestros hijos vayan a la escuela y reciban buena educación con condiciones adecuadas, y por cualquier problemas podamos comunicarnos entre las comunidades” resaltó José Hernández Alvarado, campesino organizado.