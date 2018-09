Anuncia AMLO consulta para minas en BCS

Héctor Gutiérrez

Cd. de México (17 septiembre 2018).- Ante los reclamos de los habitantes de Baja California Sur, Andrés Manuel López Obrador anunció que, antes de que inicie su mandato, mandará hacer una consulta, en formato de encuesta, para determinar si deben continuar los megaproyectos de minería en la entidad.

Desde la llegada del Presidente electo al aeropuerto del Estado, docenas de ciudadanos realizaron diversas protestas para exigir que se frenen los proyectos mineros en el Área Natural Protegida de Sierra de La Laguna, en concreto, en la zona de Los Cardones.

Posteriormente, en un mitin realizado por el tabasqueño en La Paz, afloraron las consignas en contra de los megaproyectos de minería: “¡No queremos minas, no queremos minas!”, corearon al unísono docenas de sudcalifornianos.

Al respecto, López Obrador afirmó que los proyectos de minería de la entidad, así como las decisiones más importantes del País, serán sometidos a consulta.

“De una vez, para no andar con rodeos, lo de la mina lo va a decidir el pueblo de Baja California Sur”, manifestó el morenista, quien se comprometió a regresar a la entidad a dar a conocer los resultados de la consulta.

“Vamos a ser respetuosos de verdad del Estado de derecho, pero siguiendo todo el procedimiento vamos a consultar a los ciudadanos, va a ser muy sencillo voy a mandar a hacer una encuesta a Baja California (Sur) y el pueblo va a decidir”.

Ante el beneplácito de los presentes, el tabasqueño aseguró que, en su Gobierno, va a haber una auténtica democracia participativa en donde el pueblo será copartícipe de las decisiones.

“Quiero decirles que nos faltan como dos meses y medio para tomar posesión. De todos modos, desde antes vamos a llevar a cabo esta consulta para que ya llegando sepamos qué se va a hacer con lo de la mina”, sostuvo.

“Los vamos a definir como una consulta para darle toda la legitimidad y no hay que tenerle miedo al pueblo, la gente sabe lo que conviene y lo que no conviene, el pueblo es sabio”.

De acuerdo con medios locales, en las últimas semanas los ciudadanos se han opuesto al megaproyecto minero de Los Cardones, llevado a cabo por parte de la empresa Desarrollos Zapal, filial de TV Azteca, con el argumento de que causará daño ambiental y afectará el abasto del agua.

En tanto, durante su mitin, López Obrador arremetió en contra de “aquellos radicales” que predicen un eventual fracaso de su Gobierno.

“Se van a quedar con ganas los que piensan que le vamos a fallar al pueblo”, dijo.

“Siempre vamos a rebasar por la izquierda, aunque se disfracen de radicales”.

En su visita a La Paz, el Presidente electo adelantó que se presupuestarán el próximo año 489 millones de pesos para dar becas mensuales de 3 mil 600 pesos a 11 mil 327 jóvenes beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Previo al mitin en La Paz, López Obrador descartó fijar postura ante las críticas que empresarios, entre ellos Claudio X. González, han hecho sobre sus declaraciones a una posible bancarrota del País.

“Ahora no voy a hablar”, mencionó.

Acude nieto de Gordillo a mitin de AMLO

El nieto de Elba Esther Gordillo, René Fujiwara, acudió al mitin que realizó Andrés Manuel López Obrador en Baja California Sur en el marco de su gira de agradecimiento.

Cuestionado por medios de comunicación, Fujiwara rechazó que su asistencia al evento haya sido en nombre de “La Maestra”.

“Vengo a título personal, no vengo representando absolutamente a ninguna institución ni ningún familiar”, mencionó el ex legislador, quien anunció que buscará crear una asociación enfocada en apoyar a los jóvenes de todo el País.

“Hace falta en este momento que haya muchos jóvenes muchos líderes que asuman este papel de liderazgo, yo creo que la cuarta transformación va por ahí también”.