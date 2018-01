Anuncia FAE su último artículo evangelizador semanal

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Quien fuera encargado Administrativo de la Diócesis de esta ciudad hasta este mes de enero, Felipe Arizmendi Esquivel, envío su último artículo semanal a corresponsales de la Región, donde al final aclara que a partir de ahora ofrecerá su servicio evangelizador de forma ocasional.Felipe Arizmendi relata que ha regresado a su Diócesis en la ciudad de Toluca, Estado de México, donde se dedicará a escuchar a las personas en confesión y en asesoría espiritual, de acuerdo con el obispo diocesano y la comunidad presbiteral y laical. “Mi sucesor es Mons. Rodrigo Aguilar Martínez, hermano, amigo y pastor de plena confianza”.“Regreso contento, porque Dios me ha concedido ver muchos buenos frutos. Es un regalo inmerecido e impensado. En comunión eclesial y en un trabajo pastoral muy de conjunto, con un hermoso espíritu sinodal, entre todos los integrantes de la diócesis procuramos continuar la línea marcada en el III Sínodo Diocesano, aprobado por mi antecesor Mons. Samuel Ruiz García, de ser una Iglesia autóctona, liberadora, evangelizadora, servidora, en comunión y bajo la guía del Espíritu”.Arizmendi Esquivel reconoció que aún persisten muchas situaciones de pobreza y marginación, y falta mucho por hacer para su promoción integral, tanto por parte de los gobiernos, como de la sociedad y de la misma Iglesia.“Persisten también, en algunos sectores de la sociedad, actitudes de no aceptación de corazón hacia los indígenas y no comprensión de sus culturas. Todavía hay racismos y discriminaciones. Se van perdiendo idiomas y buenas costumbres. La nueva cultura mediática invade y desequilibra toda su vida personal y familiar”.Asimismo, dijo que muchas familias se están desintegrando y muchos adolescentes y jóvenes vagan sin rumbo de vida, lo que los orilla a frecuentes casos de suicidio. El alcoholismo y la drogadicción tienen campo abierto, sin normas eficaces que regulen su uso y venta. Aún persiste marginación hacia la mujer, en particular hacia las indígenas, con casos de violencia intrafamiliar.Al concluir su artículo relató que los fines de semana se va a mi pueblo natal, Chiltepec, a una hora de Toluca, para renovar sus raíces con su gente y mi familia.“Me encomiendo a su oración y cuenten con la mía. Les anexo mi último artículo. Muchas gracias por todo y estamos unidos en el servicio al Reino de Dios”, finalizó.