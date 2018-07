Aplauden a tránsito por acción en la Central

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez, reconocieron el trabajo de los elementos de tránsito municipal, quienes iniciaron con la atención a los automovilistas para no estacionarse en la avenida central ni causar daño a la vialidad, cosa que fue bien atendida por algunos y mal por otros.

Los dueños de los negocios, dijeron que en efecto esto traerá agilidad y por su puesto beneficios para ellos como comerciantes, pues se visibilizan los comercios, pero también se ayuda a que puedan tener más clientes, no suenan el claxon ni se encierra el congestionamiento.

Por su parte los elementos de tránsito, indicaron que están haciendo el señalamiento por el momento, no hay infracciones, lo que se hace es exhortar a los automovilistas y taxistas a participar, lo que hace que las cosas sean buenas para todos, incluyendo a los mismos conductores de autos particulares.

Algunos de ellos dijeron, que esta medida es buena y que, aunque tarde del ayuntamiento, de cualquier forma se agradece, pero en el caso de otros dijeron que ellos no ven esto bueno, ya que primero deberían poner estacionamientos para que no se paren en la avenida central.

Por otro lado, los peatones, también respondieron que esto ayuda mucho, porque gracias a eso, se evita accidentes, muchos de los sustos que se han llevado, es porque hay un carro estacionado, arrancan y aunque no se ha dado atropellamientos, sin hay insultos y sustos.

Otros más, pidieron que esta actividad se refuerce y se coloquen elementos en las esquinas, porque muchos dan vuelta en lugares prohibidos, lo que hace que también se presenten choques o conatos de bronca, además corren mucho sobre la central, lo cual no debería de darse.