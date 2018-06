Apócrifo documentos de renuncias en IEPC

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Los tres documentos de separarse como candidatos a la gubernatura por Fernando Castellanos Cal y Mayor, Roberto Albores Gleason y José Antonio Aguilar Bodegas, fueron falsos, confirmaron por separado las personas acreditadas para responder ante medios.

Enoc Hernández Cruz, calificó como un acto de buena fe de la secretaria de oficialía de partes, el recibir el documento aunque apócrifo, ya que no proviene ni de los partidos, ni del candidato, de quien dijo está muy firme para contender este uno de julio, y adelantó que va a ganar.

Así mismo, señaló que no sabe o no entiende como pudo suceder esto; habló de que no se necesita de cierre de campaña porque está concentrado en los procesos que se realizarán el domingo, así como el trabajar de lleno en lo que corresponde a las acciones como candidato, como triunfador virtual y hasta llegar.

Por su parte el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de Julián Nazar Morales; expresó que si bien es cierto, apareció un documento en las redes sociales; este es apócrifo, pues nunca se ha tenido una intensión como esta, menos cuando se trata de lo que calificó un triunfo tan grande como el de Gleason.

El PRI está dispuesto no solo a contender, sino a defender el voto ciudadano que está inclinado a su candidato, de quien subrayó en varias ocasiones, se trata de un triunfador, que con él, también va la presidencia de la República, las federales y las locales, por eso negó que haya declinación.

Finalmente, en el caso de José Antonio Aguilar Bodegas, mostró que le jaquearon su cuenta en las redes sociales, como se ha dado en anteriores casos, de la misma forma se procedió a presentar un documento, rápidamente él mismo vía redes desmintió y dijo que esto no es nuevo.

Aguilar Bodegas, fue el único que mostró ser parco en su expresión, aunque lamenta el ataque, lo ha tomado con cierta ligereza, porque dice que de cualquier forma el sigue adelante en su proceso y respetuoso de las instancias y no se está arrepintiendo de nada, solo se siente seguro.

Finalmente, el único que no fue tomado en cuenta de los documentos anónimos y apócrifos, fue Jesús Alejo Orantes, quien no dio muestra de algún comentario sobre los hechos en contra de sus contrincantes, ni tampoco está en el contexto de hacer alguna observación, su equipo de trabajo dijo que solo se concentraban en lo suyo.

Por su parte el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), dio a conocer que la presentación de oficios de renuncia de diversos candidatos a la Gubernatura del Estado ante este organismo electoral, estima conveniente señalar que únicamente se ha recibido el día de hoy 28 de junio de 2018 a las 00:30 horas, escrito signado por el ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato a la Gubernatura del Estado, postulado por la candidatura común conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, mediante el cual hace de conocimiento a esta autoridad su deseo de renunciar a la candidatura que los institutos políticos antes mencionados hicieron hacia su persona.

Ahora bien, esta autoridad electoral no ha recibido ningún otro oficio de esa naturaleza, por lo que otros supuestos escritos de renuncia que circulan en redes sociales son totalmente falsos y carecen de autenticidad.

Derivado de lo anterior, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) contra quienes resulten responsables de estas acciones, que pudiesen actualizar el supuesto normativo comprendido en el artículo 9, fracción V, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, respecto de la divulgación de manera pública y dolosa de noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados.

Es de resaltar que, privilegiando los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad que este instituto electoral está obligado a observar, cualquier determinación que hagan de conocimiento los candidatos a esta autoridad electoral, será el máximo órgano de dirección en sesión pública quien se pronuncie sobre ello, por lo que hacemos un atento llamado a no compartir noticias falsas que solo enrarecen el ambiente y generan confusión en los electores, de cara a la jornada comicial del próximo 01 de julio.