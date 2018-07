Aprueban Ley de Desaparición en Veracruz

Benito Jiménez

Cd. de México (24 julio 2018).- El Congreso de Veracruz aprobó la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, creada con el apoyo de colectivos de búsqueda, que asistieron a la sesión de este martes.

La legislación fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, no obstante, diputados del PAN acusaron a los de Morena de retrasar el dictamen.

La iniciativa fue enviada al Congreso local el 18 de enero de este año, pero no se había consultado a familiares y especialistas.

En junio, los colectivos pidieron que se incluyeran sus observaciones en el dictamen, las cuales fueron entregadas los días 23 y 24 de ese mes.

Después, el dictamen llegó a manos de la fracción de Morena, que implicó otro retraso, de acuerdo con los panistas.

Los partidos de Andrés Manuel López Obrador y PRI condicionaron la aprobación al modificar el prorrateo del presupuesto que recibirá la Comisión Estatal de Búsqueda, que al año sumaría más de 20 millones de pesos.

La ley establecía que el fondo se entregaría al inicio del ejercicio fiscal, sin embargo, con el cambio se determinó que se pagará de manera mensual para garantizar la operación.

Tras la aprobación de la ley, integrantes de los colectivos de búsqueda informaron a medios locales que en las fosas clandestinas halladas en Colinas de Santa Fe sumas más de 300 cuerpos hallados.

No obstante, reprocharon la falta de apoyo del Gobierno estatal para el préstamo de maquinaria para remover tierra de otros dos kilómetros más de la zona

En la sesión de este martes, el PAN y el PRD tenían programada la designación del Fiscal Anticorrupción y de 12 magistrados, no obstante, fuentes del Congreso aseguraron que mantienen en “reserva” debido a que ambas fracciones parlamentarias no alcanzan los votos para la mayoría calificada.