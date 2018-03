Armas en CEBCH causa alarma

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Padres de familia del Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas (CEBCH), dieron a conocer que están preocupados por la acción de un estudiante, al ingresar un arma y disparó balines a sus compañeros, a manera de juego.

Aunque no hubo lesionados, los padres de familia luego de reunirse con el director, pidieron mayor vigilancia, atención a los actos de los alumnos, así como continuar con la revisión de las mochilas, al tiempo de pedir una sanción al joven que dentro del salón de clases hace el juego violento.

Muchos de los padres no enviaron ayer a sus hijos por el temor que pudiera suscitarse algo mayor, tal como se ha visto en los Estados Unidos, ya que ellos ignoran si el joven estudiante tiene algún problema o en su caso cuenta con un arma de fuego real en su hogar y lo lleve a la institución.

Gloria López dijo que su nieto cursa en el salón vecino donde se presentó la acción, sin embargo no quieren que pase nada, algunos otros padres dieron a conocer que el director ha mostrado respeto a los padres pero, no quiere actuar como ellos lo están pidiendo, que es la suspensión temporal del menor.

Angélica N. argumentó que ella no quería dar su nombre completo, porque teme represalia en contra de su hija, ya que hay amenazas al interior de algunos por el hecho de difundirlo a los medios de comunicación, como a las redes sociales, pero sí lo hicieron es porque no desean pase a más.

Por su parte el director, en un comunicado informó que el problema con los alumnos, no existe; algunos jóvenes no desean que les revisen sus útiles y eso produjo cierta fricción, pero no se llegó a un entendimiento, de la necesidad de poder ofrecer seguridad a todos.