Arrestan a tres mexicanos en Rusia

CANCHA / Staff Rusia, Moscú

Tres mexicanos fueron arrestados en Rusia por el delito de robo, reconoció la Embajada Mexicana por medio de su portavoz.

Nayeli Ceceña, encargada del área de prensa, confirmó que las autoridades del país sede de la Copa del Mundo les hicieron llegar la notificación y ya están en contacto con los implicados para recibir la asesoría pertinente.

La denuncia se hizo en Moscú y la Embajada no ha revelado el motivo de la detención o el nombre de los implicados, aunque la agencia rusa Sputnik dio a conocer que se trata de una mujer y dos hombres, uno de ellos se llama Marco Antonio y cuenta con 54 años.

“Tomé una bolsa que no me pertenecía”, confesó el mexicano a un grupo de periodistas de acuerdo a la agencia de noticias.

En las celdas hay agua potable, televisores con canales de televisión federales y ninguno de los extranjeros detenidos (se les suma un ciudadano de Irán) se ha quejado sobre las condiciones de su detención.

Aclaración: En un principio, para ilustrar la nota se ocupó una foto de un aficionado mexicano conocido como ‘Caramelo’ Chávez, quien no tenía nada que ver con los detenidos.