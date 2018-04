Arrojan gran cantidad de basura en entrada de casa de regidora de Simojovel

ASICh

Habitantes de Simojovel arrojaron una gran cantidad de basura afuera de la casa de la regidora Margarita Hidalgo Culebro, inconformes porque su primo el alcalde de este municipio, Iván Hidalgo Morales se ha ausentado durante gran parte de su administración sin dar atención a los problemas más sentidos de la población.

El hartazgo de los ciudadanos se da debido a que en Simojovel tiene meses que no levantan la basura. También tiene dos meses que está cerrada la Presidencia Municipal, ya nadie llega a trabajar.

La basura la depositaron en la entrada de la casa de la regidora, a sabiendas que podrá evitar llegar a querer entrar, toda vez que ella posee una residencia en El Arenal, fraccionamiento exclusivo de Tuxtla Gutiérrez, por el Club Campestre.

Echaron la basura ahí, porque aseguran que la regidora Margarita Culebro es cómplice de todo lo que está mal hecho por la actual administración del gobierno municipal, lo que se refleja en los robos, falta de agua, falta de alumbrado y la nula atención a la gente.

Desde hace varios días no cuentan con agua entubada en la escuela primaria Francisco I Madero, lo que representa un riego sanitario para los niños. Por lo que hacemos un llamado al presidente municipal para que restablezca el suministro de agua en el centro escolar.

Asimismo, las obras públicas están tiradas, a los contratistas no les han pagado las obras del 2017.

Por otro lado, se ha dado una gran corrupción, con hechos de una pipa color rojo de su chofer del alcalde lo rentaba al Ayuntamiento por la cantidad de 40 mil pesos mensuales.

Un camión de volteo color amarillo, propiedad del Tesorero, de igual forma lo rentaban al Ayuntamiento.

De la patrulla, la factura está a nombre de su primo hermano del alcalde, Gamaliel Morales, por lo que no van a permitir más esta situación, que los fuereños lleguen a saquear las arcas del municipio, con la complicidad del cura Marcelo, quien se hace llamar defensor de la justicia y la paz.