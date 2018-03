Artesanos celebran su día decepcionado

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El arte de las manos, es mal entendido y se piensa que no vale la pena, cuando es un don que pocos tienen, señaló Pedro Jiménez Ánzueto, artesano de Chiapa de Corzo, quien dijo que un insulto para ellos, es el regateo o simplemente ver y decir “se ve bonito”.

Al conmemorarse el día del artesano, Jiménez Ánzueto, lanzó un llamado a la sociedad, para que comprenda que esto es un arte, como la música, la pintura, que no tienen por qué desestimar ningún trabajo que ellos hacen, gracias a las acciones, se puede lograr imágenes a la perfección.

Los Santos, máscaras de parachicos, cocodrilos cualquier imagen es posible, cuando se tiene el talento, la idea y el deseo de hacer realidad lo que alguien desea o simplemente ellos traen en mente, no es solo usar las herramientas, es darle vida realmente a lo que se está creando.

Pedro, junto a sus hermanos han creado muchas obras de arte, que fueron premiadas por el gobierno federal, otras más, han salido fuera del país, porque hay extranjeros que sí reconocen y aprovechan estas creaciones, pero el mexicano, simplemente no entiende esta labor.

Los mexicanos dicen se ve bonito pero no compran, rápidamente dicen está caro y que si lo dejan a menos costo, se pasan buscando la misma pieza en otros lugares a ver si encuentran a un costo mínimo, quieren tomarse fotos pero ya no se permite, porque solo lo hacen para ganar ellos a costillas de los artesanos.

Pero no solo es la madera, también hay que decirlo dijo, de los bordados, artesanías para infantes, todo ello, debe ser ejemplo para promoverlo, pero al artesano se le ve como algo insignificante, cuando los extranjeros les han llamado maestros, es ahí subrayó la deferencia.