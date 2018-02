Asesor de regidora de Morena toma la Facultad de Derecho

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Tras darse a conocer que el nuevo director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), sería Jacobo Mérida Cañaveral, un grupo minoritario de unos 25 alumnos y docentes, presuntamente manipulados por el candidato perdedor y asesor de la regidora Jerónima Toledo de Morena, Miguel Ángel de Los Santos Cruz, tomaron las instalaciones del edificio.

Lo anterior causó molestia entre la comunidad universitaria, por lo que docentes y consejeros técnicos ofrecieron una conferencia de prensa, donde llamaron a De Los Santos Cruz a devolver las instalaciones, ya que no se encuentran dispuestos a perder clases, tan solo por la rebeldía de unos cuantos.

El catedrático Juan Alonso Cruz López señaló directamente a la docente de apellido Chandomí y Raúl Gutiérrez, quienes se encuentran buscando beneficios personales, como plazas de tiempo completo y medio tiempo, lo cual se encuentra fuera de las posibilidades, en estos momentos, de la universidad.

“Ellos no cuentan con el perfil para dar clases en la Facultad, sin embargo los engañaron y también a los alumnos, que son una minoría, hoy hablé con Zacarías (estudiante) y me confirmó que efectivamente forzaron la entrada cuando la institución se encontraba cerrada, rompieron el candado, lo cual representa un ilícito, debe existir el respeto entre estudiantes y maestros”.

Cruz López hizo un llamado a los docentes y alumnos a devolver las instalaciones y respetar la decisión de la Junta de Gobierno, “reconozco que Miguel Ángel de Los Santos es un gran abogado, con grandes cualidades, al igual que César Rojas Cabrera, cualquiera de los tres pudo ser nombrado, pero eligieron al doctor Jacobo y hay que respetarlo”.

Asimismo, anunció que la Rectoría ya tiene conocimiento que no van a permitir ningún chantaje de unos cuantos, por lo que si se otorga una plaza a los desestabilizadores, se pronunciarán para que el beneficio llegue a otros compañeros interinos con más méritos académicos.

Finalmente, dijo desconocer si este movimiento de Miguel Ángel De Los Santos tiene que ver con algo político, ya que es militante del Partido del Trabajo y tiene un acuerdo con cierta fracción del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), incluso es asesor de una regidora del Ayuntamiento coleto por ese instituto político.