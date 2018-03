Asisten jóvenes del CECyTE Chiapas  a conferencia “Chiapas hacia Marte”

Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTE Chiapas), participaron en la conferencia magistral “Chiapas hacia Marte: atrévete a soñar en grande”, a cargo de Luis Enrique Velasco Velázquez, ingeniero líder de Diseño Mecánico para la Misión Marte-2020, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

En representación de Enrique Gerardo Macedo Ortiz, coordinador de ODES de CECyTE´s, Alberto Alan Castellanos Roldán, responsable del Área de Administración y Finanzas, resaltó el trabajo que realiza la fundación en los pueblos indígenas del estado.

Durante su conferencia magistral, Luis Enrique Velasco Velázquez indicó que existe una carrera a Marte, y que en el pasado existió una carrera al espacio y tuvo dos protagonistas, Rusia y Estados Unidos, el viaje a Marte no puede ser de dos países, si no trabajar conjuntamente entre naciones.

Asimismo dijo que la Agencia ya no lanza transbordadores, ya no busca llegar a la Luna porque se tiene todo el conocimiento de cómo hacerlo, ahora va por nuevos retos, la visión a futuro es enviar astronautas a Marte y colonizarlo.

Cabe destacar que este evento estuvo a cargo de la Fundación J’tatik Samuel A.C. con la finalidad de brindar experiencias, logros profesionales y ser parte de uno de los proyectos científicos más importantes de la historia.

En este sentido, Juan Paulo Ruiz Flores, presidente de dicha fundación, invitó a los presentes a definir sus metas y prepararse para lograr sus objetivos.

También asistieron a este evento, representantes de la Universidad Politécnica de Chiapas, Colegio de Bachilleres (Cobach), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), entre otras.