Asociación Civil invade predios en Berriozábal y venden lotes fraudulentamente

MdR

Berriozábal, Chiapas.- La supuesta y autodenominada Asociación Civil “Unión de Colonias Populares de San Marcos” invade predios en el municipio de Berriozábal, donde con engaños y de manera fraudulenta venden terrenos a gente inocente, asegurándoles que no hay dueños cuando en realidad sí los hay.

Y es que el líder de dicha organización, de nombre Marco Antonio Solís Ramírez, alias “El Buki”, garantiza a las personas a las que les ha “vendido” uno o más terrenos de 10×20 metros que la dueña había fallecido y que el predio se encontraba intestado.

Incluso este dirigente de la A.C., que dicen está adherida a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), cuenta con documentos, según él verdaderos pero que jamás los enseña, con los que ha estado estafando a aproximadamente 500 familias, a quienes los tiene a sol y sombra obligándolos a resguardar los dos predios de aproximadamente 20 y 30 hectáreas cada uno.

Curiosamente estos lugares, ubicados en la parte oriente de Berriozábal y que no son terrenos ejidales, a pesar de que sus nombres verdaderos son Fracción de Santa Elena y San Martín, los invasores les pusieron los propios, Colonia 24 de junio y Colonia 13 de julio, fechas en que tomaron posesión ilegal de las tierras, situación que Solís Ramírez se ha encargado de manejar con engaños a todas las personas que quieren un lote, diciéndoles que no es invasión, sino toma de posesión.

Pero eso sí, de entrada les cobra a cada interesado la cantidad de 500 pesos para apartar su terreno, esto supuestamente con la finalidad de contratar maquinaria para aplanar el terreno y hacer el trazado de calles. Además, otros 200 pesos para la instalación de un transformador para hacerse de luz eléctrica.

Recientemente se realizó una junta en los predios invadidos en el que se le manifestó a las personas defraudadas que a más tardar el 2 de agosto deben cubrir la totalidad de sus pagos, de lo contrario se les quitaría su terreno para dar paso a otras que sí puedan pagar por el lote, lo que causó furor entre algunos de los asistentes.

En este sentido, “El Buki” aseguró a todos que se llegará hasta las últimas consecuencias para que las colonias 24 de Junio y 13 de Julio se regularicen a la brevedad, al tiempo de expresar que hasta la fecha no se tiene un precio fijo por lote, sin embargo puntualizó que esta porción de tierra está entre los 50 mil y 60 mil pesos, que tendrá que pagar cada uno que “reciba” su lote.

Cada familia se ha encargado de talar amplias zonas de árboles maderables, produciendo severo daño a la ecología de la región, y parte de la madera la utilizan como leña para provocar incendios y otra para uso en cada “lote adquirido”. A la medida de sus posibilidades han construido pequeñas casas, elaboradas con polines, cartones, láminas y otros materiales, al menos para poder pasar la noche.

Supuestamente hay una organización de vigilancia con gente armada para resguardar los terrenos, en la que cada manzana destina un número de personas quienes tienen la responsabilidad de realizar rondines por el predio, mientras que otros cuidan la entrada principal.

Las oficinas de la supuesta Asociación Civil “Unión de Colonias Populares de San Marcos” se encuentran en la 1ª poniente casi esquina con la 2ª sur, en el centro de la cabecera municipal de Berriozábal, desde donde aún continúan ofreciendo un terreno a los interesados, esto a pesar de ser una invasión, que es un delito a todas luces, más el delito de fraude y el de falsificación de documentos, entre otros.

Lo cierto es que estos predios tienen dueño, quien exige justicia y castigo a los responsables de estos actos ilícitos completamente reprobables. Hay documentos verdaderos que demuestran la legítima propiedad del predio, sin embargo las autoridades hasta el momento no han actuado en forma contundente ante las denuncias correspondientes, dejando crecer el problema.

Por ello, se urge al Ayuntamiento de Berriozábal, a la Secretaría General de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado que actúen en consecuencia y apliquen el Estado de Derecho en los predios que sí tiene dueño y que por abuso de algunos, se está engañando a más personas para obtener dinero de manera ilícita.

Asimismo que se realice la detención inmediata de Marco Antonio Solís Ramírez, así como de sus colaboradores Lucas Pérez González, Miguelina Pérez González, Juan Rosendo Ríos Marín, Osiel Pérez González, Ismael “N”, Mario León, alias el Remolino, Rafael Palacios, Rachel Sarmiento Morales, Carmelo Esponda, Martín Jiménez, Martha de Jiménez y Eliseo Jiménez y de los que resulten responsables de este fraude.