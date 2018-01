Astillero/Astillero/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ/Los nortes de Andrés Manuel

Los nortes de Andrés Manuel

Anclado electoralmente hasta ahora en Ciudad de México y en zonas del centro y el sur del país, Andrés Manuel López Obrador está lanzando incentivos hacia su histórica aridez norteña.

Ayer dio a conocer dos de sus principales nombramientos de campaña con una dedicatoria especial a Monterrey, como si fuera ésta una especie de capital regional, no sólo de Nuevo León sino de estados vecinos. Para coordinar la campaña en general, designó a Tatiana Clouthier Carrillo y, luego de haber coordinado el plan de gobierno, a Alfonso Romo Garza como responsable particular de la estrategia y los enlaces con empresarios, gobiernos y sociedad civil.

Aparte de su simbólico apellido paterno, y de su propia participación durante década y media en actividades del Partido Acción Nacional, la profesora Clouthier Carrillo (licenciada en lengua inglesa por el Tec de Monterrey y maestra en administración pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León) tiene un historial de compromiso con causas ciudadanas que podrá imantar, ahora desde la cúpula del lopezobradorismo, al activismo apartidista y a las franjas de clase media que pudieran tener recelo del supuesto extremismo del (pre)candidato tabasqueño.

Alfonso Romo ya es un viejo conocido en la reciente historia de pragmatismo aliancista de López Obrador. Experto en equivocarse apasionadamente con ciertos candidatos o políticos (Fox y Calderón, por ejemplos) y luego irse desmarcando de esos errores para asumir nuevas pasiones electorales (pero no, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, de quien aún se considera amigo), el confesional empresario regiomontano ha prestado a AMLO importantes servicios de relaciones públicas en las cúpulas y de confesa redefinición ideológica hacia la derecha.

Otra alianza, antaño impensable, se ha confirmado (entre suspicacias que líneas adelante mencionará este tecleador, fraguado en el escepticismo). El yerno de la profesora Elba Esther Gordillo ha confirmado que está en marcha un proyecto de acercamiento de bases sociales al aspirante presidencial que en 2006 rechazó tajantemente cualquier entendimiento con la maestra que estaba confrontada con Roberto Madrazo y a la que sólo quedó como opción el hacer un arreglo con Felipe Calderón, quien pagó tales ayudas con cargos, entre ellos el de subsecretario de Educación Básica para Fernando González Sánchez, el yerno que en entrevista con Misael Zavala, en El Universal (https://goo.gl/AQmmcR), fue calculadamente elogioso de López Obrador, a quien dijo que votará favorablemente el magisterio de todos los colores (SNTE, CNTE y gordillismo, ha de entenderse).

Claro que tiene un plan en curso el yerno González Sánchez, quien ya había protagonizado un primer acercamiento con el lopezobradorismo, mediante una reunión de gordillistas con la entonces candidata Delfina Gómez, en el estado de México. Se trata de las Redes Sociales Progresistas (RSP), una alternativa de debate y discusión de lo que es el proyecto de gobierno, para pugnar por la aplicación de los resultados de esas sesiones si López Obrador llega a Palacio Nacional.

El coordinador estratégico de esas Redes Sociales Progresistas es Juan Iván Peña Neder, quien ha ido realizando reuniones en diversas ciudades para conformar directivas de esa agrupación. Peña Neder ha tenido participación en los ámbitos priísta, perredista y panista, y estuvo encarcelado bajo acusación de su entonces esposa, por presunta violación tumultuaria, de la que resultó absuelto.

En Puebla, otro (pre)candidato, el panista Ricardo Anaya, pagó en público la declinación que el falsamente aspirante presidencial, Rafael Moreno Valle, había hecho en favor del joven queretano que lleva a su hijo a la escuela y lo celebra como si fuera una epopeya.

Por si hubiera alguna duda de que hay un compromiso en vías de cumplimiento, el músico Anaya asistió al informe de labores de Antonio Gali, a quien Moreno Valle dejó como encargado de una minigubernatura y, a su lado, instaló a Martha Erika Alonso, la esposa del ex gobernador Moreno Valle, de quien dijo que le parecía una mujer brillante.

Durante muchos meses se dijo en esta sección que la faramalla de Moreno Valle, como presunto aspirante a la máxima silla del poder mexicano, era una maniobra para negociar la postulación de su esposa a la gubernatura poblana. El mundillo de las dinastías políticas se enriquece en Puebla, como en Oaxaca con los Murat, en Coahuila con los Moreira, en Veracruz con los Yunes y en Morelos con Graco Ramírez obstinado en hacer candidato a la sucesión a su hijo adoptivo, Rodrigo Gayosso Cepeda.

¡Oh, la coalición priverdipanálica llevará un osado nombre insospechado, absolutamente original: Todos por México! (¿Será una de las primeras genialidades del negado estratega sucio, J.J. Rendón?), luego que las autoridades electorales batearon la denominación que pretendía llevar el apellido Meade, correspondiente a PPMid… Hablando de éste, ayer estuvo con Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo, estado natal que gobernó quien dejó la Secretaría de Gobernación para ser senador… Diodos emisores de luz, conocidos como LED (light-emitting diode, en inglés), son los principales sospechosos de un ataque a los ojos del gobierno federal. Es decir, a los ojos de sus principales funcionarios, comenzando por Enrique Peña Nieto, durante un acto en Querétaro, luego del cual el mexiquense y varios de sus secretarios y colaboradores sufrieron una extraña irritación ocular… Ah, también se investigarán probables agentes patógenos en el ambiente, no en el electoral nacional, sino en el acto queretano en mención… Y, mientras Víctor Trujillo, en su papel de payaso vacilador, informativo y analítico, ha vuelto a las pantallas televisivas con su Informe Brozo (que puede verse, de 18 a 20 horas, en varios canales de paga y en los brozocanales de YouTube y Facebook en vivo), ¡hasta mañana, con Virgilio Andrade volviendo a las previsibles andadas, esta vez contra damnificados por el sismo y sus tarjetas de ayuda!

