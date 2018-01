Atlas incrementa sueldo y espera respuesta de su goleadora

Guadalajara, Jalisco – La directiva de Atlas está a la espera de la respuesta de Alicia Cervantes, goleadora del equipo de la Liga MX femenil, luego de que la joven dejara al conjunto rojinegro debido a que los dirigentes se negaron a aumentarle el sueldo; en lo que se resuelve la situación, hasta Rafael Márquez se ha acercado a dialogar con ella.

“Ella no quiso esperar a que llegara el aumento, no estaba de acuerdo en lo que ganaba (mil 500 pesos mensuales). Nos duele que se vaya por dinero que es una razón por las que se separó del equipo. Le abrimos la puerta hace aproximadamente una o dos semanas, ha estado hablando con ella Alberto Espigares, director de fuerzas básicas, y también Rafael Márquez”, dijo el vicepresidente de futbol de los Zorros, Alberto de la Torre.

La delantera pidió unos días para definir si aceptará o no el incremento que le fue ofrecido.

“Ella nos pidió esta semana, y quizá la otra para decidir si continúa o no, las puertas están abiertas para ella”, indicó el dirigente de los Rojinegros.

La jugadora originaria de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, no pudo encontrar otro club en México porque aún tiene contrato con Atlas.