Atorada, la Ley de Propaganda Gubernamental por falta de nombramiento, acusa Zoé Robledo

El vicecoordinador político del Grupo Parlamentario del PT-Morena en el Senado apuntó que sin el nombramiento del presidente o presidenta de la Comisión de Gobernación no se puede avanzar en la dictaminación, por eso urgió a la Junta de Coordinación Política a resolver la situación para no caer en desacato

El senador de Chiapas, Zoé Robledo, acusó que el desahogo de la Ley de Propaganda Gubernamental, sobre el que existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra atorado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, al seguir sin nombrarse al presidente o presidenta de la Comisión de Gobernación.El vicecoordinador político del Grupo Parlamentario del PT-Morena apuntó que la Mesa Directiva del Senado emitió un exhorto a los presidentes de las tres comisiones dictaminadoras: de Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, Primera; para dictaminar a la brevedad alguna de las cinco iniciativas que ya han sido presentadas en la materia.“Sin embargo, hay que decir las cosas como son, hoy cumplimentar esa sentencia de la Corte y poder dictaminar está atorado en la la Junta de Coordinación Política, porque mientras no se nombre a quien vaya a ser la o el nuevo presidente de la Comisión de Gobernación, que, además, coordina los trabajos de las Comisiones Unidas, entonces no podemos empezar”, sostuvo.El también presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía exhortó a la Jucopo a resolver esta situación, pues ha habido casos de comisiones que permanecen acéfalas por más de un año y en este tema el tiempo límite para cumplir la sentencia de la Corte es el 30 de abril.“Nosotros no estamos siendo omisos, nosotros queremos hacer nuestro trabajo, respondemos a una sentencia de la Corte que ya no es opinable, es simplemente acatable, pero sí queremos decir dónde está hoy el atorón”, dijo.En caso de que el Senado cayera en desacato, agregó Zoé Robledo, existen varios criterios sobre quién sería el responsable ante la ley y sobre quién tendría que actuar la SCJN. “A mí me preocupa que sea en contra, incluso, de los presidentes de las comisiones, dependiendo en qué parte del proceso nos quedemos (…) No es algo que vaya a ser rápido, pero si no empezamos ya, pues entonces, podemos caer en el desacato. ¿Cuál es mi interpretación a partir de que es producto de un amparo y si nos vamos al Código Penal? Que 628 legisladores nos podríamos ir a prisión de cinco a diez años”, expresó.Por su parte, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes coincidió en que la promulgación de la Ley de Propaganda Gubernamental es una prioridad de este periodo legislativo.“No sólo por el mandato judicial, sino como un tema de convicción (…), ¿por qué?, porque es fundamental equilibrar al poder con este mal uso que están haciendo de recursos para promoverse a sí mismos”, comentó.