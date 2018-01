Aumentan presupuesto para despensas, reducen gastos para servicios e infraestructura

Mural/Bernardino Toscano

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 01 de enero de 2018 (muralchiapas.com).- Para el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco los servicios básicos e infraestructura para los chiapanecos no solo no merecieron un aumento en el presupuesto de egresos del 2018, sino por el contrario, un recorte sustancial, pero sí aumentó los programas para regalar despensas.

El Gobernador Manuel Velasco pasó, de gastar 40 mil 740 millones 626 mil 837 pesos con 91 en sus Organismos Públicos del Poder Ejecutivo, agrupan a las Unidades Administrativas, Dependencias, Subdependencias y Unidades Responsables de Apoyo en el 2017 a un total 45 mil 449 millones 880 mil 635 pesos con 41 centavos para este 2018, es decir un aumento cercano al 12 por ciento.

El presupuesto 2018 aumentó un 9.01 por ciento, es decir que de 81 mil 891 millones 143 mil 366 pesos a 89 mil 270 millones 321 mil 499 pesos, de ello no mereció un aumento para el Instituto de Salud, por el contrario un recorte del 10 por ciento, de 4 mil 611 millones 752 mil 735 pesos a 4 mil 564 millones 868 mil 950 pesos, uno 47 millones de pesos menos.

Sin embargo Secretarías como la de Empoderamiento de la Mujer (SEDEM) aumento un 173 por ciento al pasar del 2017 de 364 millones 71 mil 414 pesos con 43 centavos a 992 millones 855 mil 444 pesos con 66 centavos para el 2018.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) que aumenta un 76 por ciento al pasar de 700 millones 34 mil 694 pesos con 58 centavos en el 2017 a mil 237 millones 938 mil 325 pesos con 79 centavos para el 2018.

La Secretaría del Campo aumenta un 138 por ciento, la cual pasa de 406 millones 263 mil 47 pesos con 98 centavos en el 2017 a un total de 976 millones 721 mil 788 pesos con 12 centavos a ejercer este año electoral.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) incrementa un 70 por ciento, al pasar de 1 mil 999 millones 201 mil 600 pesos con 30 centavos el año pasado a 3 mil 398 millones 841 mil 980 pesos con 25 centavos a ejercer en el 2018, dependencia que no dota ni de lo más mínimo a sus elementos.

A la Consejería Jurídica se le incrementa el 80 por ciento la cual va, de un gasto de 173 millones 894 mil 708 pesos con 19 centavos en el 2017 a un total de 311 millones 23 mil 822 pesos con 33 centavos en el año que comienza.

El Pago de deuda pública incrementa en un 50 por ciento, en el 2017 se pagaron para servicios de ésta, 1 mil 250 millones de pesos, mientras que para el 2018 se pagarán 1 mil 880 millones de pesos.

En tanto que para la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones (SOPyC) se recorta un 48 por ciento, pasando de 2 mil 76 millones 434 mil 518 pesos con 52 centavos a 1 mil 96 millones 181 mil 500 pesos con 49 centavos.