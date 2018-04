Aumentan tres pesos a la tarifa del transporte de corto recorrido

Orbelín Castro/ASICh

La incongruencia entre el secretario de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco y Álvaro Robles Cameras, secretario de Transportes en Chiapas y transportistas del estado, con la tarifa por el servicio.

El caso sobre el incremento al pasaje anunciado para este 23 de abril ya pone en preocupación a los usuarios del transporte público en el estado, en las rutas de Julián Grajales de 22 pesos de incrementará 3 pesos para pagar 25 pesos. En el caso de la colonia Narciso Mendoza de 15 pesos pasara a 18 pesos.

Cabe anotar que el secretario de Gobierno dijo el lunes de esta semana que no hay acuerdos para el reajuste al pasaje y que los ciudadanos no tienen que pagar este incremento.

Mientras tanto, el secretario de Transportes ha declarado ante los medios de comunicación que los ciudadanos no se están manifestando esta problemática por el incremento al pasaje, y culpó a los medios de comunicación por señalar que será esto un golpe económico para a los ciudadanos.

El aumento del pasaje en Chiapas no está autorizado, pero continúa la mesa de trabajo con Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Transportes y los transportistas, dijo el secretario de Gobierno ya que el sueldo mínimo no ajustaría al bolsillo de los chiapanecos.

Aseguró que es un tema sensible, pero insistió que dicha solicitud no ha sido aprobado desde su salida de la Secretaría de Transporte. “Por eso hasta la fecha, no se ha autorizado absolutamente el alza de la tarifa del transporte”, dijo en conferencia de prensa.

Inclusive, dijo que tampoco el Congreso de Chiapas ha recibido solicitud alguna para que el aumento sea aprobado, sin embargo, la línea de transporte Cuxtepeques ya están a hinchando los precios de lo que será el nuevo costo del pasaje de las rutas foráneas como se observa las diferentes tarifas plasmadas en los cristales de la colectivos de las diferentes rutas del municipio de Chiapa de Corzo.

Los chóferes trabajadores del volante han comentado que esto es por exigencia de los patrones, al exigir una tarifa más alta como cuenta por turno, por lo que es necesario que las autoridades aclaren a los chiapanecos sobre este incremento que le afectará fuertemente a los chiapanecos. ASICh