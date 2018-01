Aumento a gasolina, es quiebra dicen

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- En una singular protesta de transportistas en la capital de Chiapas, llamaron a la ciudadanía a sumarse a su lucha, para que los combustibles no tengan un alza en este enero del 2018, esta será una afectación a todos, por lo que es urgente protestar dijeron.

Artemio uno de los choferes, indicó que ellos ya les pidieron aumento en la cuota que estarán entregando diariamente, aunque aclaró que dependerá de la ruta y del dueño del taxi en estos casos, lo que se convierte en un suplicio, pues el pasaje disminuirá y será más difícil el entregar las cuentas.

El señor Reyes anexó que ellos ya hablan de incrementar las tarifas, por ejemplo en los taxis donde antes cobraban 50 pesos de la Torre Chiapas al centro, hoy podría costar hasta 75, esto basado en el alza a la gasolina, son tiempos que ellos ya no pueden asumir esos costos.

Desde este 1 de enero, las alzas en los combustibles se hicieron ver, ellos insisten, en que es injusto, urgieron a la población a protestar, no por los transportistas, sino por ellos mismos quienes serán quienes paguen el servicio más elevado, ese es el problema, todo habrá de incrementarse.

Los inconformes lanzaron su convocatoria abierta en las redes sociales, decidieron sumarse al paro, y acudir a la avenida central y calle central de Tuxtla Gutiérrez, para elevar la voz y exponer al gobierno federal y estatal su demanda.

Aseguran, que derivado al incremento de la gasolina, se han visto severamente afectados, toda vez que al incrementar la tarifa de su servicio al público, muchos usuarios prefieren no abordar sus unidades.