Aun no aterrizan en Chiapas los recursos del Fonden para la reconstrucción de escuelas

Emilio Alfaro-Luis Ruiz/ASICh

Los recursos federales del Fonden no aterrizan hasta hoy, lo que preocupa al sector empresarial, sostuvo Oscar Marina Alegría, presidente de los Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción.

Dijo que esos recursos son para todos los sectores que maneja la Secretaría de Obras Públicas, sobre todo en la reconstrucción de las áreas educativas en donde se hicieron contratos para ello, con el esfuerzo particular de las empresas chiapanecas.

Reconoció que ante las afectaciones del terremoto del 7S les dieron la oportunidad de trabajar, pero de manera financiada por los empresarios chiapanecos, con la promesa de que pronto vendrían los recursos y no han llegado hasta la fecha.

Ya hay preocupación entre los empresarios porque en este sexenio, fuimos tratados muy mal.

Reveló que se inició en las comunidades un proceso de reconstrucción, pero ha faltado dar seguimiento, todos esos trabajos en las escuelas han quedado estancados.

Pidió enérgicamente que los compromisos del gobierno con los empresarios sean más serios, porque aún no sabemos si el gobierno federal ya depositó o no, pero aquí el gobierno del estado incumple al no depositar esos recursos en la cuenta de las empresas.

Se habla de un proceso de reconstrucción de mil 100 millones de pesos, únicamente para el sector educativo, y solo han aterrizado recursos mínimos para 25 empresas, lo cual preocupa porque se avecina la temporada de lluvias y la niñez sufriendo las inclemencias.

Son empresas que ya no aguantan poner de su bolsa para reconstruir una o cuatro escuelas, ya queremos esos recursos o habrá un estallido empresarial, advirtió Oscar Octavio Marina Alegria. ASICh