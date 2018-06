Autoridades de los E.E.U.U. buscan al “Coyote Consentido”

– Ofrecen 125 mil Dls. de recompensa por su captura

Guillermo E. Vázquez

Autoridades del condado de Lake County, Illinois; de los Estados Unidos de Norteamérica, ofrecen una recompensa de 125 mil dólares por la captura de Yudiel Flores Tovar, quien desde el 12 de agosto del año pasado (2017), fue boletinado por la Oficina del sheriff del Condado de Lake, acusado del delito de Agresión Sexual Depredatoria, cometido en agravio de un o una menor de edad.

De acuerdo con los datos obtenidos por el equipo de investigación de este medio informativo, y que desde el mes de agosto del 2017 aparecen publicados en el portal de internet: http://www.bustedmostwanted.com/illinois/lake-county/yudiel-flores-tovat/28702; se anuncia que “Yudiel Flores-Tovat is wanted by Lake County Sheriff´s Office As Off 12/08/2017” (es solicitado por la oficina del alguacil del Condado de Lake County, a partir del 12/08/2017), además de que está considerado como prófugo de la justicia.

Yudiel Flores-Tovat, Lake County Most Wanted Criminal

www.bustedmostwanted.com

This person is a wanted fugitive in Lake County, Illinois. A reward may be offered for tips leading to the capture, please contact your local law enforcement.

En el portal, se detalla que en la fecha en que le fue iniciada la demanda por agresión sexual, “El Coyote”, radicaba en el número 1218 de la avenida Victoria North Chicago, Illinois, 60099; además de aportar el número telefónico de la oficina del Sheriff 847.549.5200.

En la fotografía que aparece en el archivo policiaco del condado, Yudiel Flores Tovar se muestra con cabello, por lo que se deduce, esa sea una de las razones por las que en los eventos a donde concurre para escandalizar, tiene la cabeza rapada, además de usar lentes y gorra tipo beisbolera para no ser reconocido.

Cabe señalar que en la parte final del portal de búsqueda, aparece una nota que, traducida al español precisa que: “La información que se muestra arriba se basa en la información Most Wanted de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake. Si bien nos esforzamos por mantener información precisa y actualizada, no podemos garantizar que la información presentada sea correcta. Para enviar un consejo sobre esta persona, ¡puede enviar una propina (mensaje), a través de Busted! Most Wanted o comuníquese con la Oficina del Sheriff del Condado de Lake. No intente confrontar o aprehender a la persona usted mismo”.

“The information shown above is based upon Most Wanted information from the Lake County Sheriff’s Office. While we strive to maintain accurate and up to date information, we cannot guarantee that the information presented is correct. To submit a tip about this person, you can submit a tip through Busted! Most Wanted or contact Lake County Sheriff’s Office. Do not attempt to confront or apprehend the individual yourself.