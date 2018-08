Avala OEA grupo especial para Nicaragua

Agencias

Managua, Nicaragua (02 agosto 2018).- La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este jueves la creación de “un grupo de trabajo” para Nicaragua que buscará apoyar el diálogo nacional y soluciones pacíficas para enfrentar la crisis que azota al país.

La formación del “grupo de trabajo” fue incluida en una resolución aprobada hoy en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo, con sede en Washington.

En un principio, ocho países (EU, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina) habían impulsado la creación de una “comisión especial”; pero decidieron cambiar la denominación para lograr un mayor respaldo a la iniciativa, que fue rechazada por el Gobierno del Presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

La resolución recibió el respaldo de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA, mientras que cuatro votaron en contra (Nicaragua, Venezuela, Bolivia y San Vicente y las Granadinas), ocho se abstuvieron y dos estuvieron ausentes. La iniciativa necesitaba 18 votos para ser aprobada.

Según el texto, el “grupo de trabajo” tendrá el objetivo contribuirá en la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles para la situación en Nicaragua. Además, se realizará por medio de consultas por el Gobierno.

El grupo entregará mensualmente un reporte al Consejo Permanente sobre gestiones y procesos.

Una de sus misiones más importantes será contribuir al diálogo nacional en Nicaragua, que comenzó en mayo con la mediación de la Iglesia Católica y que se encuentra estancado debido al rechazo del Gobierno a adelantar las elecciones fijadas para 2021, principal reclamo de la oposición.

Los miembros del “grupo de trabajo” serán designados como tarde el 10 de agosto, según la resolución.

Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril y han dejado 317 muertos, de acuerdo a las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras otras organizaciones humanitarias contabilizan 448 víctimas mortales y el Ejecutivo, 195.

Rechaza sandinismo intervención de OEA

El Ministro nicaragüense de Asuntos Exteriores, Denis Moncada, avisó que su Gobierno no consentirá la presencia en su territorio de ningún “grupo de trabajo” o “comisión especial” creados por la OEA.

“El Gobierno de Nicaragua no permitirá en su territorio ningún grupo de trabajo o como se quiera llamar, ese tipo de precedentes no conviene a la mayoría de países aquí representados”, dijo Moncada.

Con sus declaraciones, Moncada expresó su oposición a la que sería la mayor competencia de ese “grupo de trabajo”: designar una misión para que visite el país, para lo que siempre es necesario el consentimiento del Gobierno correspondiente.

“Esto obedece a una actitud de hostigamiento y revanchismo político y diplomático contra Nicaragua, se trata de aprobar una resolución que no ha sido solicitada por nuestro país”, consideró Moncada, que insistió en que la propuesta es una muestra más de los intentos de “injerencia” en Nicaragua de algunos países.

Managua ha acusado en varias ocasiones de “injerencia” a EU, uno de los países que han impulsado la creación del “grupo de trabajo” en la OEA.