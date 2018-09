Avala Senado convenio de libertad sindical

Claudia Guerrero e Isabella González

Cd. de México (20 septiembre 2018).- El Pleno del Senado ratificó este jueves por unanimidad el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical.

En el documento se establece que la protección al trabajador deberá ejercerse contra todo acto que pretenda sujetar el empleo de una persona a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser integrante del mismo.

También regula que las organizaciones de trabajadores y de empleadores queden protegidas contra cualquier acto de injerencia de unas respecto de las otras.

El Convenio refiere que el Estado deberá crear organismos para estimular el desarrollo de procedimientos de negociación, además de garantizar el derecho de sindicación.

Desde la tribuna, el líder sindical minero y senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, consideró que la aprobación es una victoria para la clase trabajadora.

Tras la aprobación, los legisladores de Morena gritaron en el Pleno del Senado: “es un honor estar con Obrador”.

La disposición fue discutida sin la presencia de los senadores del PAN.

En su ausencia, los legisladores del PAN pidieron registrar sus intervenciones en el Diario de los Debates para dejar constancia de su inconformidad por la manera en la que se procesó la aprobación del Convenio, sin haber realizado una consulta con los sectores involucrados, entre ellos, la iniciativa privada.

La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, se pronunció a favor, pero lamentó que no se hayan realizado las consultas con los empresarios que han manifestado preocupaciones.

En su intervención, el senador del PRI y dirigente de la CTM, Carlos Aceves, se pronunció a favor del Convenio, cuya ratificación fue solicitada por el Presidente Enrique Peña Nieto en el 2015.

Convenio rompe esquema corrupto.-NapoCon la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se romperá el sistema corrupto en la relación patronal en México, aseguró Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena.

“Estamos rompiendo un esquema con esta ratificación de ese sistema corrupto y tratos de protección patronal que se firmaban a espaldas de los trabajadores, en donde no tenían capacidad de elegir a sus dirigentes, de imponer sus condiciones de trabajo y de tener una organización sindical que los represente”, dijo.

“Hoy se da un paso adelante en la democracia sindical”.

En conferencia de prensa, calificó el aval como un acto de justicia histórica.

“Es un acto de justicia para la clase trabajadora de México, es un acto donde se cumple una deuda histórica que el Gobierno de México tenía con la clase trabajadora de este País”, afirmó.

El también líder de los mineros destacó que, a partir de hoy, México ya no estará entre los 22 países que no habían ratificado el Convenio 98 de la OIT.

La ratificación, aseguró, marca el inicio de una nueva relación entre el trabajo y el capital, en la que se respeta la libertad sindical y de libre asociación.

“Los trabajadores en voto libre y secreto puedan elegir al sindicato al que quieran pertenecer, quieran y puedan elegir a los dirigentes que ellos quieran que los lideren y también la contratación colectiva que les dé seguridad y protección en sus trabajos”, comentó.

Gómez Urrutia aseguró que también cambiarán las políticas de salarios y de seguridad del trabajador.

Con información de Evlyn Cervantes