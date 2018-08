Avión de Interjet aterriza de emergencia en Chiapa

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Por motivos que la compañía de Aviación Civil, Interjet; no ha difundido, el vuelo 40-29-32, operado por el A320 matrícula XA-UHE, presentó complicaciones en su recorrido y tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto internacional de Chiapa de Corzo “Ángel Albino Corzo”.

El vuelo aterrizó con 115 pasajeros sin que se presentara daños a la aeronave ni se diera incidente con los pasajeros, algunos de ellos mexicanos y otros de nacionalidad colombiana, ya que el vuelo se dirigía del aeropuerto internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” al de Bogotá.

Fue a las 8 de la noche con 21 minutos, cuando se autorizó que la aeronave descendiera en el aeropuerto de Chiapa de Corzo, es de mencionar que algunos pasajeros confirmaron que estaban ya en territorio guatemalteco, cuando ocurrió el desperfecto, pero reconocieron la pericia de los pilotos.

Trabajadores del aeropuerto en la zona ribereña de Chiapa de Corzo, indicaron que el avión reportó presuntas fallas, aunque no confirmaron en donde, tampoco se profundizó en el tema, salvo el caso que no se ponía en riesgo a la tripulación, por lo que fue un movimiento de precaución.

Es de mencionar que horas antes sobre el aeropuerto, había llovido con intensidad, lo que no fue un factor para que la aeronave pudiera descender y así atender la emergencia que se estaba presentando y por el cual fue el motivo que retornara hasta la capital del estado de Chiapas.

De acuerdo con la empresa, solo confirmó que en su momento dará a conocer mediante comunicado de prensa, los motivos que obligaron a la nave a regresar a territorio mexicano y en particular a Chiapa de Corzo, a fin de atender la eventualidad, pero se recalca que no hubo complicaciones similares a los acontecimientos de Aeroméxico.