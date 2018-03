Ayuntamiento de Tila ignora recomendaciones de la CNDH

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- La resolución 44/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), don señala detenciones y ejecuciones arbitrarias cometidas por policías municipales, no ha sido reconocido por las autoridades que encabezan el Ayuntamiento de Tila.

Según el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa en Tila se han cometido violaciones al acceso a la justicia, por inadecuada procuración atribuibles a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Este Centro de Derechos Humanos emite un escrito firmado por Ernesto Oliveros Ornelas, Visitador Adjunto Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH, donde manifiesta que el Ayuntamiento de Tila no ha acatado la recomendación 44/2017, “mismas que serán valoradas en el seguimiento al cumplimiento de la recomendación”.

Digna Ochoa lamentó la postura del presidente municipal, Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, quien deja entrever, al no acatar las recomendaciones, que está cubriendo las anomalías suscitadas durante la Administración Municipal de su primo Limber Gregorio Gutiérrez Gómez.

“La CNDH respecto al estado actual de la recomendación manifiesta que la Fiscalía General del Estado aceptó la recomendación mediante oficio de 18 de octubre de 2017 remitiendo pruebas diversas de su cumplimiento, por lo que se encuentra en el estado de aceptada con pruebas de cumplimiento parcial; en lo que respecta al Ayuntamiento de Tila señala que hasta la fecha no han recibido ninguna comunicación sobre su aceptación o rechazo, y que han intentado establecer comunicación con autoridades municipales sin éxito”, indican.

Aclaran que la víctima y la parte quejosa miembro del Comité Digna Ochoa, no ha recibido ninguna respuesta o acercamiento por parte de autoridades de la Fiscalía General para dar cumplimiento íntegro a la recomendación, por lo que llaman a ser atendidos de manera personal y se informe de los avances de cumplimiento.

Finalmente, el Comité Digna Ochoa ha documentado que la FGE publicó en su portal la recomendación con los datos completos de las víctimas y de promotor de la queja, “lo que consideramos es un acto irresponsable cometido con dolo y que expone y revictimiza a las víctimas, además de que en ningún momento se les ha brindado medidas de protección”.