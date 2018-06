Ayuntamiento lucra con apoyo a Guatemala

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Ciudadanos de la capital chiapaneca, niegan confianza al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, ante la recolección de viveres para damnificados de Guatemala, por la erupción del volcán de fuego, dicen que serán utilizados para las campañas.

“De seguro es para el candidato del gobierno” decían unos, “claro está que va para Carlos Penagos”, “Esos todo se lo roban, más ahora que hay campaña”, fueron parte de las expresiones ciudadanas en contra del gobierno municipal, que se negó a dar apoyo a los capitalinos afectados por el sismo del 7 de septiembre pasado.

A 9 meses, un solo apoyo no llegó, pese a un censo y que se comprometió el gobierno hacer realidad, el dinero entró a la tesorería, según la versión ciudadana, pero esta se fue para otro lado, aunque no dan a conocer nombres ni cuentas bancarias, pero para ellos, es así.

Acusan a Protección Civil municipal, de ser la vía, como ocurrió con los dineros para damnificados, para Obdulia Madariaga, su tía vendió parte de su casa, porque no tenía como reparar, la engañaron, usaron su tiempo, sus papeles y hasta su dinero, hay molestia indicó.

No es la primera ocasión en que desde las dependencias municipales ingresan dinero a tesorería, lo han hecho siempre, lo hacen con el agua, cobran pero no hay el vital líquido, también con lo de los sismos, fue un gran negocio para la tesorera y para los funcionarios.

El centro de acopio del ayuntamiento, está en el edifico valanci, donde se encuentra Protección Civil municipal, ahí nadie se ha acercado por lo mismo, insisten en que es un asunto electoral, y no quieren que sus donativos vayan a parar a manos de otros solo para que voten por el PRI y el Verde.

En caso de dar, dijeron algunos incluso en son de burla, los trabajadores del ayuntamiento ahí en Valanci, que le pongan nombre, que los marquen y pongan leyendas, lo que sea para que no pueda darse a personas que se dejan comprar por una despensa el voto.

Finalmente, llamaron a entregarlo mejor a la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, para que vía Cáritas internacionales, se haga efectivo o hacerlo a través de cualquier iglesia cristiana, que también harán lo propio, pero no más a los gobiernos, que se quedan con ello y saludan con sombrero ajeno.