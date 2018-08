Ayuntamiento quiere acabar con mercados

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Los mercados están a un paso de la quiebra, gracias a que se ha dado prioridad a los consorcios como Chedrahui, Soriana, Bodegas, SAM´S, City Club, entre otros, a costa de la economía local, dieron a conocer Nohemi Navarro y Juan Morales Sanchez Presidenta y Vicepresidente de la Asociación de Mercados de Tuxtla Gutiérrez .

En conferencia de prensa, se destacó que el gobierno municipal hace caso al gobierno del estado, para impulsar con espacios para las empresas foráneas, pero no se ocupa de los mercados, a un en el caso del mercado de los Ancianos, que si bien es cierto es privado, debería tener apoyo.

Hay discriminación de parte de las autoridades, sobre todo, cuando se trata de empoderar a los locatarios, gente que es de Tuxtla, de Chiapas, que está deseando ganar su dinero de manera legal, no en acciones de la delincuencia como ocurre en otras partes de la propia capital.

También recalcaron que están dispuestos a caminar juntos, todos los locatarios de Tuxtla a fin de salir adelante, pues la situación de los mercados capitalinos va de mal en peor dijeron ambos dirigentes quienes se dijeron estar cansados de minutas y acuerdos que no aterrizan en su beneficio por lo que seguramente tendrán que adoptar medidas más drásticas para hacerse escuchar.

También dijeron que ni Fernando Castellanos Cal y Mayor ni Carlos Molano se han ocupado en una solución a esta problemática que van desde una remodelacion, techado y brindar seguridad a los mercados amén de buscar canalizar apoyos económicos, descuentos en el traspaso o pagos de sus locales.

Finalmente, aunque no se habla de salir a las calles para poner sus negocios, tampoco la toma de la presidencia, pero sí, que son las autoridades quienes son responsables de la crisis que viven miles de familias en la ciudad, mientras ellos, los funcionarios, se enriquecen