Baja del precio internacional del petróleo no se refleja en gasolinas

Impuestos y costos logísticos generan combustibles más caros que en EU, dice el experto

El precio internacional del petróleo, uno de los factores que el sector gasolinero toma como referencia para fijar el precio de los combustibles que se venden en el país, ha disminuido de manera importante en semanas recientes, sin que lo anterior se haya reflejado en los precios de los combustibles.

De acuerdo con cifras oficiales. el precio del West Texas bajó 4.12 dólares en los primeros 12 días de febrero, mientras que el precio de la gasolina subió 21 centavos entre el 31 de enero y este sábado.

Datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) muestran que el precio promedio de la gasolina regular en el país pasó de 17.13 pesos el 31 de enero a 17.34 este sábado.

Cifras de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) muestran que el precio por litro de gasolina en la costa este de Estados Unidos (de donde se importa la mayoría del combustible que se consume en México) pasó de 11.65 pesos por litro el 29 de enero a 11.57 pesos por litro al 12 de febrero (último dato disponible) una disminución de 8 centavos.

La variación en la cotización internacional del petróleo, que representa 26 por ciento del precio que los automovilistas pagan por cada litro de gasolina en México, deberían reflejarse de manera instantánea en los precios de los combustibles, consideró Alejandro Limón Portillo, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Sin embargo, explicó que dicha relación (entre los precios internacionales y el precio final) no es lineal, pues otros factores como costos logísticos e impuestos influyen incluso más que los precios de referencia internacional.

En entrevista, explicó que una de las razones por las cuales la gasolina en México es más cara que en Estados Unidos es el porcentaje de impuestos que los automovilistas pagan por cada litro de gasolina, pues mientras en Texas la carga impositiva es equivale a 16 por ciento del precio final, en México es de 30 por ciento.

Ellos gravan menos sus gasolinas, incluso en California, que es el estado donde más se grava, la suma de todos los impuestos es de 21 por ciento sobre el precio final.

Recordó que los impuestos en México son fijos, pues tanto el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) como la cuota estatal y la de carbono se actualizan de acuerdo con la inflación una vez al año, en diciembre.

Lo que sí es variable es el estímulo fiscal que es un tipo de subsidio que utiliza Hacienda para tratar de suavizar un poquito (las variaciones en los precios internacionales), ese sí se actualiza cada viernes pero, aun así la carga fiscal es importante con respecto a Estados Unidos.

Según la Ley de Ingresos de la Federación, para este año la recaudación proyectada por concepto de IEPS ascenderá a 258 mil 633 millones de pesos, en contraste con los 284 mil 432 millones fijados para 2017.

De acuerdo con el especialista del CIEP, en México los costos logísticos se han mantenido estables debido a que el único actor que tiene poder sobre el transporte es Petróleos Mexicanos (Pemex) pues todos los demás están sujetos a la infraestructura de la ex paraestatal y esto ha evitado que se observen precios a la baja.

Si bien el costo logístico pudiera funcionar como una variable, está siendo una constante, porque no hay competencia todavía en este sector.

Consideró que el gobierno debería poner más énfasis en dicha variable, porque ese fue uno de los objetivos de la reforma: liberar la cadena de producción.

“Ese fue el objetivo de la temporada abierta, que es cuando Pemex subasta su infraestructura, sus ductos, sus buques y demás para que los privados entren, pero no ha habido inversión privada todavía de ese lado (debido a que), se meten otros temas como el de los huachicoleros, el que el sistema de refinación nacional que está muy por debajo de su capacidad, operando debajo de 60 por ciento, estamos importando muchísimo y también el tipo de cambio está muy alto”, señaló.