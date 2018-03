Baja ocupación hotelera en puente laboral

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El presidente de la Asociación de Hoteles de esta ciudad, Miguel Ángel Muñoz Luna, calificó de “flojo” el puente laboral por el Natalicio de Benito Juárez, siendo el sábado el mejor día con una ocupación de habitaciones de a lo mucho el 65 por ciento, pero esperan que para Semana Santa la situación mejore.

“Este puente estuvo muy flojón en comparación con otros puentes de Natalicio de Juárez, el comportamiento estuvo muy flojo, se esperaba más, el sábado que fue el mejor día se llegó a un 65 por ciento, en términos generales se quedó en ese porcentaje”.

Muñoz Luna señaló que el primer factor a quien atribuyen esta baja, es que el puente cayó en la misma quincena de Semana Santa, “entonces creemos que la gente tiene que ahorrar y prefiere venir en Semana Santa, creemos que ese es el primer factor”.

“También quienes vienen de ciudades cercanas como Tuxtla Gutiérrez, la verdad sentimos que no pernoctaron acá, no se quedaron, otro factor es que no tenemos tantas bodas por los templos que siguen cerrados por daños del sismo del pasado 17 de septiembre, no fue el puente que nosotros esperábamos”.

Asimismo, dijo que esperan recuperarse en Semana Santa, ya que la Feria de la Primavera y de la Paz no es un imán turístico, “para Semana Santa ya tenemos una reservación mayor al 70 por ciento, vamos a tratar de llegar a un 85 por ciento de ocupación, lo cual sería excelente para nosotros”.

“Sabemos que el país atraviesa una situación complicada en materia económica, además vivimos una época electoral que hace haya poco flujo de dinero pero en Semana Santa siempre nos va bien, principalmente recibimos turismo de la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Monterrey, Tabasco y Veracruz”.