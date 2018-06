Bastaría una hora para resolver la problemática de la UNICH

ASICh

Una hora bastaría para dar solución a las demandas de los trabajadores académicos y administrativos sindicalizados de la Universidad Intercultural de Chiapas, porque no es otra cosa más que corregir atropellos a los derechos laborales que se han cometido, sostuvo la Maestra Carmen Marín Levario.

La integrante del Sindicato Unico de Trabajadores de la UNICH aseguró que no habría necesidad de tomar la Torre Chiapas, como lo hicieron este miércoles en conjunto con profesores de nivel indígena, del CCL de la Sección 7, normalistas de la Jacinto Canek y de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, quienes tienen también sus demandas particulares.

Sostuvo que al momento de entregar el pliego petitorio a las autoridades, la noche del martes, les hizo ver que con voluntad política en una hora se puede resolver la problemática de la UNICH, porque se trata de una injusticia maquinada en agravio de 90 trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada.

Consideró que ese tiempo sería suficiente, porque se trata de violaciones al contrato colectivo de trabajo que no se firmó, donde se incluía la plantilla académica, la cual debió haberse firmado el 15 de diciembre de 2017 por la Rectoría de la UNICH.

Lo lamentable es que el secretario de Educación, Eduardo Campos Martínez no acude a reuniones con ellos, solo manda a su secretario particular, tal como lo hizo para recibir el pliego petitorio, una vez más. El funcionario argumenta que eso sucede porque el SUTUNICH elevó su protesta ante el Senado de la República, por lo que será la Secretaría General de Gobierno la que en todo caso resuelva.

Sin embargo, no han sido ni recibidos a platicar con el secretario general de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, los remiten a la Delegación de San Cristóbal, donde solamente la particular les toma nota, pero no resuelve nada.

Marín Levario dijo que la problemática de la UNICH se recrudeció porque confiaron en Ramón Guzmán Leyva, quien tenía la recomendación de sus superiores y actuaba a nombre del gobernador Manuel Velasco para atender la demanda, pero finalmente los traicionó con el atropello que se ha dado a los trabajadores académicos y administrativos.

Subrayó que tomaron la Torre Chiapas como una llamada al gobierno para que atienda con carácter de urgencia, con una mesa de atención, donde estén funcionarios mayores que tengan capacidad de respuesta. ASICh