Berriozábal requiere atención en el atraso a su infraestructura: Joaquín Zebadúa

Berriozábal es un municipio que con carencias y situaciones de atraso que afectan a sus habitantes, destacó Joaquín Zebadúa Alva, aspirante de Morena a la alcaldía de dicho municipio.

Al presentarse ante el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Zebadúa Alva, dijo que una vez que su partido tome una decisión y los tiempos electorales lo permitan, presentará su proyecto de gobierno, sin embargo, adelantó que trabajará en base a los principios del proyecto alternativo de nación que Andrés Manuel López Obrador ha propuesto para este país.

Mencionó que algunos de los problemas que se padecen en aquella demarcación tienen que ver con la educación, la infraestructura y el crecimiento desmedido: “Estamos sorprendidos con la gran cantidad de niños de Berriozábal que no están asistiendo a la escuela y vamos a tomar una serie de medidas para mejorar eso; tiene una infraestructura tardía, es decir, que mucha infraestructura que no se hizo en su momento está ocasionando que muchos servicios se queden en la periferia de los centros urbanos”, dijo.

Mencionó también el rezago en dos temas relevantes que en las últimas décadas ha venido representando un problema cada vez más grande: “La red de agua potable que ha sido abandonada a pesar de que vivimos en la cuenca con mayor disponibilidad de agua dulce del país, la Grijalva-Usumacinta; no se tiene agua potable en las viviendas.”

Habló también sobre la ineficiencia en materia de caminos, ya que al estar abandonados han provocado que los habitantes de las comunidades se interconecten con los municipios vecinos y no con la misma cabecera municipal.

En materia de seguridad, precisó que Berriozábal carece de un cuerpo policial preparado y profesionalizado, “se rumora que muchos de los puestos que deberían ser para seguridad están destinados a la operación política y no cumplen con su función”, reveló.

En ese sentido, consideró importante un proyecto en el que se tome en cuenta a los ciudadanos y lamentó la falta de interlocución por parte de la administración actual para establecer mejores acciones en la materia y sobre todo, para eliminar al personal que no cumple con el trabajo que le corresponde.

