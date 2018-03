Bersaín Miranda Borraz, nuevo dirigente del Movimiento Nacional Taxista y Transporte en General, AC

ASICh

Bersaín Miranda Borraz fue designado dirigente del Movimiento Nacional Taxista y Transporte en General, AC, con un voto de confianza de sus compañeros transportistas del país, para conducir los destinos de seis organizaciones que conforman al gremio, por su ejemplo de lucha que ha tenido que pagar hasta con cárcel en Chiapas.

Ante los socios de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas, donde ha sido relevado después más de 30 años de estar al frente de esta organización, para poder ir a servir a nivel nacional a cinco organizaciones de transporte de pasaje y de carga terrestre y una de transporte marítimo, el propio Miranda Borraz agradeció el que de manera unánime haya sido electo.

Reveló que de entrada planteó ante los presidentes de las cámaras de diputados y de senadores, que se modificara el proyecto de reforma a la ley general del Transporte, en donde se pretendía dar apertura a las empresas transnacionales que vienen operando con transporte pirata, como son IZZI, Cabifay, Uber y otras, por lo que cual la iniciativa ha quedado sin efectos, se ha quedado en la congeladora porque es una gran amenaza para el transporte nacional.

También ya firmó un convenio con la empresa Nexo para utilizar la telefonía celular y plataformas digitales en beneficio de los usuarios que necesiten el servicio con vehículos concesionados, garantizando total seguridad los pasajeros, según la experiencia en nueve países del continente americano. En la primera semana de abril se arrancará con 15 mil vehículos en la Ciudad de México y en los 28 aeropuertos los agremiados, podrán utilizarlas también.

Otro convenio que ha firmado es para el aprovechamiento del gas natural como combustible para el transporte público, y aunque en Chiapas no se tiene este producto será trasladado, pero aun así será más barato para el transportista que podrá usar combustible más amigable para el medio ambiente.

Ahora con el mototaxi que ha invadido las ciudades con la complacencia del gobierno ecologista de Chiapas, se daña severamente el medio ambiente, porque estos vehículos no tienen catalizador y dejan las partículas de plomo a cuando mucho tres metros de altura de la superficie terrestre, lo que genera severos daños a la salud.

El transportista con vehículo de modelo reciente será sujeto de financiamiento del equipo y la instalación para convertir el sistema de combustión por gas, y a la vez podrá utilizar gasolina. También, el que quiera cambiar su vehículo podrá acceder a financiamiento sin pasar por la revisión en el buró de crédito.

Asimismo, reveló que se propone un proyecto de crear una asociación nacional de camioneros de materiales para la construcción, en donde será nombrado dirigente Franklin Herrera Soriano, por su experiencia en la relación contractual y en el trabajo que se requiere, y para empezar tendrán presencia en nueve estados de la República.

Durante la asamblea general de la Alianza que se llevó a cabo este domingo, dejó en claro que junto con Franklin Herrera Soriano entraron a la cárcel y salieron con la frente en alto porque no son delincuentes, por lo cual optaron no aceptaron el desistimiento de la autoridad y alcanzar su libertad por los cauces legales y jurídicos.

Sin embargo, pese al agravio al sector que se dio con lo que les hicieron metiéndolos a la cárcel por más de un año, pidió a sus compañeros a dejar atrás lo pasado y no buscar revanchismos, porque en lo personal lo ha dejado en manos de la justicia divina.

En el acto, Miranda Borraz recibió el bastón de mando del pueblo de Oxchuc, como un reconocimiento de los pueblos originarios de la entidad, por su labor que ha realizado a favor del transporte. Esto lo hizo la Asociación Impulsa Chiapas, que encabeza a partir de hoy Valdemar Morales Vázquez. ASICh