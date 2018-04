Bienvenidos todos a Morena, dicen

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Durante el inicio de la campaña electoral de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), encabezado por el aspirante a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, la candidata a Diputación Federal por el V Distrito, Martha Deker Gómez, calificó de positiva la integración de ex militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al Movimiento de Regeneración Nacional.

“En algún momento Andrés Manuel lo comentó, bienvenidos todos, los verdes, los priistas, todos, porque todos somos mexicanos, todos estamos incluidos en este proyecto de nación”.

Aseguró que la incursión de Eduardo Ramírez Aguilar y Sasil De León Villard es parte de una estrategia para hacer de esta campaña triunfadora y llegar a la presidencia de la República “Andrés Manuel no va gobernar solo para los de Morena o el PT, va gobernar para todos y todos vamos a hacer la diferencia”.

Deker Gómez dijo que ya han dado banderazo de salida a las brigadas lo cual se hace a nivel nacional con los 300 Distritos Federales “es una forma muy distinta de trabajar como se había acostumbrado a hacer campaña, vamos a hacer recorridos casa por casa y caminar en los distintos municipios y comunidades para platicar directamente con la gente”.

“Las propuestas son apegadas al proyecto alternativo de nación, con temas prioritarios como la salud, la educación, atender la crisis económica y la inseguridad”.

Martha Deker es originaria de San Cristóbal, de padre holandés y madre del municipio de Oxchuc, “emigré para estudiar pero regresé para colaborar en esta región que tanto necesita desarrollo”.

“Es necesario cambiar el sistema político de nuestro país, empecé a interesarme y a participar en los distintos procesos municipales desde el año 2000, como brigadista, en 2006 me integre al equipo de Andrés Manuel y en 2012 me toca ser candidata de la coalición y esta vez el PT me postula y la alianza aprueba mi candidatura”, concluyó.