Bloquean Cahuaré por horas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Por falta de cumplimiento de las obras en caminos y la terminación de la clínica, habitantes de la comunidad La Pimienta, del municipio de Simojovel, bloquearon en las primeras horas de ayer, el tramo Chiapa de Corzo- Tuxtla Gutiérrez, a la altura de Cahuaré.

Los ciudadanos con palos, se mantenían a la espera de lo que los dirigentes decidieran; en tanto con ramas y piedras, bloquearon el puente “Belisario Domínguez”, donde también pusieron sus mantas en las cuales expresaron los puntos de la demanda contra el gobierno.

Al lugar acudieron los elementos de la policía estatal, para iniciar el desalojo, antes la policía federal, solo hacia el corte a la altura del desvío a la Angostura, bajo el argumento del bloqueo, sin que hiciera algo más, del otro lado de Chiapa de Corzo, no había nadie haciendo la señaletica.

Desde temprana hora, se abrió una mesa de negociación en palacio de gobierno por Jose Alberto Gordillo Flecha encargado de la Coordinacion de Subsecretarias generales a dialogar con ellos , ahí el líder inconforme Gonzalo Méndez Hernández, que es el comisariado ejidal de ese lugar, dijo que no querían más mentiras.

En tanto que los ciudadanos, criticaron la forma en que se presentó el bloqueo; ya que consideran que el lugar no es el indicado, sin embargo, los manifestantes, dijeron que solo quieren ser escuchados y atendidos en sus necesidades, si lo hubiera no habría necesidad de esto.

Despúes de las 10 de la mañana, se levantó el plantón, luego de que se llegó a un acuerdo entre las partes, del cual el gobierno se comprometió a realizar los análisis sobre la falta de cumplimiento en cuanto a las obras en mención, para finalmente estar de regreso con una reunión próxima.