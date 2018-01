Bloquean carretero ante nulo apoyo del Inifech

Félix Camas

Teopisca.- Padres de familia de la escuela 12 de Octubre, ubicada en el barrio El Ramajal de este municipio, realizaron un bloqueo sobre la avenida que da a la carretera Comitán-San Cristóbal, ante la inconformidad por falta de atención de las autoridades del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech).

Y es que no han cumplido con la reconstrucción de las aulas que fueron dañadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, por lo que los padres de familia se colocaron en la salida de Teopisca a Comitán a la altura de la comunidad La Campana.

Esto con la finalidad de presionar a la titular del Inefech y se inicie lo antes posible la reconstrucción, ya que sus hijos no han podido retornar a clases. Al ver que no hubo respuesta por parte de las autoridades, se trasladaron a la carretera para cerrar un tramo, con lo que afectaron a cientos de vehículos.

Los padres de familia manifestaron que han entregado una serie de solicitudes a las autoridades educativas, pero no han recibido ningún tipo de apoyo.

Hasta el cierre de la información continuaba cerrado el tramo, y ninguna autoridad había acudido a dar atención a las demandas.