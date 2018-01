Bloquean libramiento; exigen infraestructura educativa 

A. Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 29 de enero de 2018 (muralchiapas.com).- Padres de familia y docentes de la escuela secundaria Valentín Gómez Farías se manifestaron con bloqueos en el libramiento norte de la capital del estado, para exigir al gobierno la pronta reconstrucción del centro educativo.

En entrevista, Maximiliano Pérez Gómez, maestro de la secundaria, explicó que a cuatro meses de que la escuela sufriera daños por el terremoto del 7 de septiembre, las autoridades educativas no se han acercado al inmueble para iniciar el proceso de reconstrucción.

“Nos plantamos el día de hoy para que nos escuchen, para que el gobierno sepa que de una manera emergente necesitamos que nos atiendan todas nuestras peticiones, no estamos buscando alguna situación política, no estamos buscando otra cosa, que no sea en beneficio de nuestra escuela”, precisó.

A lo anterior, lamentó que el Inifed y la misma SEP no se comprometan con la comunidad estudiantil, ya que son alrededor de mil 300 los alumnos los que se ven obligados a peder clases por falta de aulas.

A su vez, Pérez Gómez y padres de familia de la Valentín exigieron a las autoridades correspondientes agilizar el proceso de reconstrucción, como brindar sedes alternas para que los jóvenes reciban clases de manera permanente.